Motorista morre em acidente entre carro e carreta na BR 101, em Viana

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro matou uma pessoa no km 310 da BR 101 em Jucu, Viana, na madrugada desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a colisão, o motorista do Fiat Siena morreu no local.
A PRF foi acionada às 1h56. Por causa do acidente, a pista precisou ser interditada. O tráfego só voltou a fluir no sistema pare-siga por volta das 04h35. Somente às 05h20 a pista foi totalmente liberada. Além de agentes da Polícia Rodoviária Federal, funcionários da Eco101, concessionária que administra a rodovia, trabalharam para a liberação e remoção dos veículos do local.
Dois acidentes registrados na BR 101 entre a noite de terça e a manhã de quarta
FUNDÃO
De acordo com a Eco101 — empresa que administra a via — a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras três pessoas que se envolveram no acidente saíram ilesas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista está totalmente interditada para a remoção dos veículos.