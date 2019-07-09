Motorista morre ao colidir em muro de escola em Vila Velha

Um motorista morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após o veículo em que elas estavam colidir contra o muro da Escola Raymunda de Mendonça, no Bairro Cocal, em, na noite desta segunda-feira (8), por volta das 23 horas.

De acordo com a, o homem, identificado como Romildo Conceição da Silva, dirigia em alta velocidade quando uma equipe de agentes avistou o veículo e o perseguiu. Ao chegar próximo a uma escola, Romildo não conseguiu frear e bateu contra o muro, ficando preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o corpo da vítima.

Dentro do veículo havia cinco pessoas, além do motorista. Uma delas era uma criança de um ano e meio de idade, que sofreu fratura exposta na perna. Segundo o agente Vendramini, uma das passageiras colocou o cinto de segurança e chegou a enviar uma mensagem ao namorado, avisando que o condutor estava dirigindo em alta velocidade. Durante a perseguição a moto de um dos agentes chegou a 120 km/h.