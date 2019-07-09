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Acidente

Motorista morre ao colidir em muro de escola em Vila Velha

O acidente aconteceu no Bairro Cocal; além do motorista, outras cinco pessoas, que estavam no veículo, ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Samu

Publicado em 

09 jul 2019 às 02:28

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 02:28

Motorista morreu após colidir em muro de escola Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um motorista morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após o veículo em que elas estavam colidir contra o muro da Escola Raymunda de Mendonça, no Bairro Cocal, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (8), por volta das 23 horas.
De acordo com a Guarda Municipal, o homem, identificado como Romildo Conceição da Silva, dirigia em alta velocidade quando uma equipe de agentes avistou o veículo e o perseguiu. Ao chegar próximo a uma escola, Romildo não conseguiu frear e bateu contra o muro, ficando preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o corpo da vítima.
Motorista morre ao colidir em muro de escola em Vila Velha
VÍDEO
SUSPEITA DE EMBRIAGUEZ
Dentro do veículo havia cinco pessoas, além do motorista. Uma delas era uma criança de um ano e meio de idade, que sofreu fratura exposta na perna. Segundo o agente Vendramini, uma das passageiras colocou o cinto de segurança e chegou a enviar uma mensagem ao namorado, avisando que o condutor estava dirigindo em alta velocidade. Durante a perseguição a moto de um dos agentes chegou a 120 km/h.
Amigos do condutor relataram à Guarda que o homem estava alcoolizado. A criança foi levada ao Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba). As outras quatro vítimas também foram socorridas por equipes do Samu. De acordo com Vendramini, uma das passageiras estava em estado grave.

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