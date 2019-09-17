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Praia da Costa

Motorista de aplicativo capota com carro durante corrida em Vila Velha

O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (17); a Guarda Municipal de Vila Velha informou que motorista do outro veículo avançou sinal

Publicado em 

17 set 2019 às 17:16

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 17:16

Veículo capota ao ser atingido por outro carro na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Guarda Municipal
Um motorista de aplicativo, que dirigia um veículo do modelo Logan, capotou após ter sido atingido por outro carro, do modelo Fiat Uno, na rua José Pena na Praia da Costa, Vila Velha, na noite desta terça-feira(17). Segundo a Guarda Municipal, duas senhoras estavam no veículo, na Praia da Costa, quando o carro foi acertado na lateral pelo Fiat que avançou o sinal.
VEJA VÍDEO
O motorista de aplicativo e as senhoras que estava no carro sofreram escoriações leves e foram atendidos no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o condutor do Fiat Uno não se machucou.
> Colisão entre carros termina com um deles capotado em Vila Velha
A Guarda Municipal pede atenção aos motoristas que passam pelo local do acidente, pois uma das vias segue interditada para a remoção do veículo.

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