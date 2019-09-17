Motorista de aplicativo capota com carro durante corrida em Vila Velha

Um motorista de aplicativo, que dirigia um veículo do modelo Logan, capotou após ter sido atingido por outro carro, do modelo Fiat Uno, na rua José Pena na Praia da Costa, Vila Velha, na noite desta terça-feira(17). Segundo a Guarda Municipal, duas senhoras estavam no veículo, na Praia da Costa, quando o carro foi acertado na lateral pelo Fiat que avançou o sinal.
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O motorista de aplicativo e as senhoras que estava no carro sofreram escoriações leves e foram atendidos no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o condutor do Fiat Uno não se machucou.
A Guarda Municipal pede atenção aos motoristas que passam pelo local do acidente, pois uma das vias segue interditada para a remoção do veículo.