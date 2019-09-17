Motociclista morre em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um motociclista, de 29 anos, morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo duas motos e um veículo no quilômetro 006 da Rodovia do Sol, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (17).
De acordo com a concessionária que administra a via, a colisão aconteceu próximo ao Hospital Santa Mônica, no bairro Itaparica. Com o impacto da batida, uma das vítimas morreu no local e a outra ficou ferida.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital Antonio Bezerra de Faria. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Devido ao ocorrido, todas as pistas no sentido Vitória ficaram bloqueados e o trânsito foi desviado pela Avenida José Júlio de Souza.
A Polícia Militar e ambulância estiveram no local. As pistas foram liberadas por volta das 21h40.