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Motociclista morre em acidente em Anchieta

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 17:12

Publicado em 

22 jun 2019 às 17:12
Wagner Coradello, de 38 anos Crédito: Reprodução
Um homem morreu em um acidente, na madrugada deste sábado (22), ao voltar para casa de um evento em Anchieta, no Sul do Estado.
Wagner Coradello, de 38 anos, morava em Piúma, mas estava em uma festa no balneário de Iriri, em Anchieta. Segundo informações da Guarda Municipal, Wagner voltava para casa pilotando sua moto, por volta das 5 horas, e teria perdido o controle da direção e batido no muro de uma casa.
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital da Grande Vitória, mas não resistiu aos ferimentos.

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