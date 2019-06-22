Motociclista morre em acidente em Anchieta

Um homem morreu em um acidente, na madrugada deste sábado (22), ao voltar para casa de um evento em Anchieta, no Sul do Estado.

Wagner Coradello, de 38 anos, morava em Piúma, mas estava em uma festa no balneário de Iriri, em Anchieta. Segundo informações da Guarda Municipal, Wagner voltava para casa pilotando sua moto, por volta das 5 horas, e teria perdido o controle da direção e batido no muro de uma casa.