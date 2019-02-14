Morte e feridos em acidente em Domingos Martins

Uma motorista morreu após o carro capotar na estrada de chão que dá acesso ao distrito de Melgaço, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (14). Três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas.
De acordo com a Polícia Militar, entre as vítimas, estão duas crianças. Elas foram socorridas pelo helicóptero Harpia do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) e encaminhadas ao Hospital Infantil de Vitória. O outro ferido, um adulto, foi levado pela ambulância do Samu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.
A perícia da Polícia Civil também foi acionada para investigar as causas do capotamento.