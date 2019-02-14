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Acidente

Morte e feridos em acidente em Domingos Martins

Entre os feridos há crianças; o motorista morreu no local do acidente
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

14 fev 2019 às 17:17

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 17:17

Carro capota em Domingos Martins e deixa motorista morta e outros três feridos Crédito: Internauta | Gazeta Online
Uma motorista morreu após o carro capotar na estrada de chão que dá acesso ao distrito de Melgaço, em Domingos Martins, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (14). Três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas.
De acordo com a Polícia Militar, entre as vítimas, estão duas crianças. Elas foram socorridas pelo helicóptero Harpia do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) e encaminhadas ao Hospital Infantil de Vitória. O outro ferido, um adulto, foi levado pela ambulância do Samu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.
A perícia da Polícia Civil também foi acionada para investigar as causas do capotamento.
> Explosão fere dois trabalhadores na ArcelorMittal Tubarão

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