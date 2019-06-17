Morre vítima de acidente na ES 248 que liga Linhares a Pontal

Segundo informações da seção de Trânsito da Polícia Militar, Ivaneide Silva dos Santos, de 33 anos, que conduzia uma das motos, foi encaminhada para o hospital Rio Doce em estado grave. Ela não resistiu e morreu nesta segunda-feira (17).
Já o Corpo de Bombeiros informou que outras duas pessoas, sendo o condutor da outra moto e uma passageira que estava com Ivaneide, foram socorridas para o Hospital Geral de Linhares com vida.
A Polícia Militar informou ainda que o acidente envolveu duas motos e aconteceu nas proximidades do Residencial Rio Doce, que fica às margens da rodovia ES 248. Ainda segundo a ocorrência, as motos colidiram frontalmente ferindo os ocupantes.