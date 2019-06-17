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Norte do ES

Morre vítima de acidente na ES 248 que liga Linhares a Pontal

Ivaneide Silva dos Santos, de 33 anos, conduzia uma moto biz quando colidiu frontalmente com outra motocicleta
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

17 jun 2019 às 19:24

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 19:24

Três pessoas foram socorridas e levadas a hospitais de Linhares, no Norte do Estado, após um acidente registrado por volta das 18h deste domingo (16), na rodovia ES 248, que liga o município ao balneário de Pontal do Ipiranga.
Segundo informações da seção de Trânsito da Polícia Militar, Ivaneide Silva dos Santos, de 33 anos, que conduzia uma das motos, foi encaminhada para o hospital Rio Doce em estado grave. Ela não resistiu e morreu nesta segunda-feira (17).
Já o Corpo de Bombeiros informou que outras duas pessoas, sendo o condutor da outra moto e uma passageira que estava com Ivaneide, foram socorridas para o Hospital Geral de Linhares com vida.
A Polícia Militar informou ainda que o acidente envolveu duas motos e aconteceu nas proximidades do Residencial Rio Doce, que fica às margens da rodovia ES 248. Ainda segundo a ocorrência, as motos colidiram frontalmente ferindo os ocupantes.
 

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