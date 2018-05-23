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Internado há 10 dias

Morre o empresário Antônio Neffa Sobrinho aos 91 anos

Dono dos supermercados São José, seu 'Toninho', como era conhecido, foi um dos comerciantes mais tradicionais do Espírito Santo

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 11:24
José Henrique Neffa, 59 anos, superintendente do Supermercado São José, e Antônio Neffa Sobrinho, 91 anos, filho do fundador da empresa Crédito: Vitor Jubini
Morreu na manhã desta quarta-feira (23), Antônio Neffa Sobrinho, dono dos supermercados São José e um dos comerciantes mais tradicionais do Espírito Santo. "Senhor Toninho", como era conhecido, tinha 91 anos e estava internado há 10 dias, com pneumonia, em um hospital particular de Vitória.
O sepultamento do comerciante será às 17 horas no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória. Para o filho José Henrique Neffa, de 59 anos, ficam as lembranças de um pai inovador e muito trabalhador.
VISITAVA LOJAS TODOS OS DIAS
"Papai foi um cara inovador, pioneiro em muitas coisas no Estado e muito empreendedor. Mas mais que isso, foi uma pessoa muito humilde, humana, muito trabalhador. Tinha 91 anos, devia ter parado de trabalhar há muito tempo, mas fazia questão de visitar todas as lojas todos os dias. Não conheço ninguém que trabalhou mais que ele", diz o filho.
A rede de supermercados São José completa 100 anos em 2018, um feito que poucas empresas conseguem atingir. A família cresceu no comércio, por conta disso, as lembranças de Antônio Neffa Sobrinho estão sempre ligadas ao trabalho.
"Foi um pai muito bom, um avô muito amoroso. Papai trabalhava de manhã até de noite, sempre jantei com ele no serviço. Ele fez a primeira mercearia e o primeiro supermercado do Espírito Santo. Teve que ensinar as pessoas como funcionava um supermercado, que era preciso pegar as mercadorias na prateleira e ir até o caixa. Ele teve uma vida boa, a gente não vi ele parado. Ajudou muita gente", recorda o filho.
PIONEIRISMO NO ES
Um dos comerciantes mais tradicionais do Estado, Antônio Neffa Sobrinho, abriu em 1918 o armazém secos e molhados, o primeiro do Estado. Quarenta anos depois, em 1958, o armazém se transformou no primeiro supermercado do Espírito santo, com a abertura da rede São José, hoje com seis lojas. 
Também coube ao senhor Toninho construir outros dois importantes estabelecimento: o primeiro hotel do Estado, o Hotel Alice em 1959, e o Centro de Convenções de Vitória, pioneiro na cidade em 1998. 

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