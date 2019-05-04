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Noroeste do Estado

Morre motociclista ferido em grave acidente na BR-259

Wemerson Fink Jacobsen chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 

04 mai 2019 às 14:14

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 14:14

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Morreu na noite desta sexta-feira (3) o motociclista envolvido em um acidente com uma carreta na BR-259. Wemerson Fink Jacobsen, de 31 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Sílvio Avidos em Colatina, no Noroeste do Estado, onde passou por cirurgia, mas não resistiu.
A colisão aconteceu por volta das 14h40 desta sexta-feira (3) na rodovia que liga João Neiva a Colatina. Wemerson ficou gravemente ferido. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou e pegou fogo após a batida. A pista precisou ficar interditada por duas horas para controle das chamas e remoção dos veículos.
Tanto o motociclista quanto o motorista da carreta foram socorridos e levados para o hospital. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves. O corpo de Wemerson foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e foi liberado por volta das 11h deste sábado (4).
 

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