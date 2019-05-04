Morre motociclista ferido em grave acidente na BR-259

Morreu na noite desta sexta-feira (3). Wemerson Fink Jacobsen, de 31 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Sílvio Avidos em, nodo Estado, onde passou por cirurgia, mas não resistiu.

A colisão aconteceu por volta das 14h40 desta sexta-feira (3) na rodovia que liga João Neiva a Colatina. Wemerson ficou gravemente ferido. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou e pegou fogo após a batida. A pista precisou ficar interditada por duas horas para controle das chamas e remoção dos veículos.

Tanto o motociclista quanto o motorista da carreta foram socorridos e levados para o hospital. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves. O corpo de Wemerson foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e foi liberado por volta das 11h deste sábado (4).