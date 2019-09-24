A dona de casa Tânia Araújo disse que os netos de 7 e 10 anos passam mal por conta da fumaça Crédito: Caíque Verli

uma loja de couros pegou fogo chegam a passar mal na Vila Rubim, no Centro de Vitória. O incêndio aconteceu sexta-feira (20). Sem energia elétrica e convivendo com o cheiro forte de fumaça, moradores da rua ondechegam a passar mal na, no Centro de Vitória. O incêndio aconteceu sexta-feira (20).

Cerca de 70 pessoas que moram ao redor da loja precisaram desocupar os imóveis. Outros moradores do quarteirão que não tiveram que sair de casa estão ainda sem energia elétrica.

O cheiro de fumaça diminuiu hoje, mas os vizinhos relatam que até nessa segunda-feira estava insuportável. Os comércios, como uma farmácia e salão de cabeleireiro, funcionam com horário limitado.

Your browser does not support the audio element. Moradores se queixam de problemas de saúde após fogo em loja no Centro

E os moradores sofrem. A dona de casa Tânia Araújo está com os dois netos, de 7 e 10 anos, passando mal em casa por causa da fumaça. "A gente fica inalando essa fumaça. Minha neta de 10 anos tosse demais e fica falando que está sentindo queimação", conta.

A autônoma Maria Creuza, com a filha Daniela Pereira, de 39 anos, que tem deficiência, e teve convulsão por nervosismo devido à falta de luz Crédito: Caíque Verli

A autônoma Maria Creuza tem uma filha de 39 anos com deficiência. A filha dela ficou nervosa pela falta de luz e chegou a ter convulsão.

É difícil viver sem energia. Tenho uma filha especial que depende de energia. Ela não gosta de escuridão, ela não gosta de ficar sem televisão, ela não gosta de ficar em lugar tumultuado. Minha filha, que toma remédio controlado, ficou muito nervosa e teve convulsão Maria Creuza, autônoma