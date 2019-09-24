Sem energia elétrica e convivendo com o cheiro forte de fumaça, moradores da rua onde uma loja de couros pegou fogo chegam a passar mal na Vila Rubim, no Centro de Vitória. O incêndio aconteceu sexta-feira (20).
Cerca de 70 pessoas que moram ao redor da loja precisaram desocupar os imóveis. Outros moradores do quarteirão que não tiveram que sair de casa estão ainda sem energia elétrica.
O cheiro de fumaça diminuiu hoje, mas os vizinhos relatam que até nessa segunda-feira estava insuportável. Os comércios, como uma farmácia e salão de cabeleireiro, funcionam com horário limitado.
Moradores se queixam de problemas de saúde após fogo em loja no Centro
E os moradores sofrem. A dona de casa Tânia Araújo está com os dois netos, de 7 e 10 anos, passando mal em casa por causa da fumaça. "A gente fica inalando essa fumaça. Minha neta de 10 anos tosse demais e fica falando que está sentindo queimação", conta.
A autônoma Maria Creuza tem uma filha de 39 anos com deficiência. A filha dela ficou nervosa pela falta de luz e chegou a ter convulsão.
É difícil viver sem energia. Tenho uma filha especial que depende de energia. Ela não gosta de escuridão, ela não gosta de ficar sem televisão, ela não gosta de ficar em lugar tumultuado. Minha filha, que toma remédio controlado, ficou muito nervosa e teve convulsão
Procurada, a EDP disse que a área está interditada pelo Corpo de Bombeiros e a Concessionária está aguardando a liberação da área para restabelecer a energia na região, que foi afetada pelo incêndio na última sexta-feira. O Corpo de Bombeiros informou que essa liberação deve acontecer ainda nesta terça-feira.