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Moradores registram chuva de granizo durante temporal em Afonso Cláudio

A chuva forte começou por volta das 20h30 desta segunda. Tempo segue nublado no município

Publicado em 

05 fev 2019 às 10:04

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 10:04

O município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, teve um forte temporal, com cerca de 20 minutos de chuva com granizo, na noite desta terça-feira (04). A chuva forte começou por volta das 20h30 e moradores registraram o fenômeno em vários pontos da cidade. 
Segundo a agente da Defesa Civil de Afonso Cláudio, Gláucia Silva, a chuva forte durou pelo menos 40 minutos na maioria dos pontos, com 20 minutos de chuva de granizo. Há relatos de precipitação de granizo no bairro da Grama e na região rural do Vale do Empoçado, mas outros lugares não são descartados.
> Inpe alerta para chuva, temporal e granizo no Espírito Santo
“Não há informação de chuva de granizo em outros bairros, como Centro e Campo 20. Hoje ao longo do dia as pessoas devem começar a procurar a gente para relatar como foram as chuvas”, informou.
A agente explicou que, pelos relatos de moradores do município, nos locais onde choveu mais forte não houve estrago, mesmo em regiões de plantação.
“Foi intensa, mas não deu para causar estrago. Ninguém relatou problemas. Mesmo uma das pessoas que mandou uma foto do Empoçado, de uma lavoura de café com muito gelo no entorno, não teve problemas. Mas vamos aguardar”, explicou.
No momento, o tempo segue nublado na cidade de Afonso Cláudio, segundo Gláucia. A previsão do tempo para toda a região Serrana, de acordo com o Incaper, é de muitas nuvens com pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e à noite.
Chove rapidamente pela manhã na região, com mínima prevista de 13ºC nas partes mais altas e máxima de 31ºC nas partes menos elevadas.
ASSISTA AO VÍDEO DA CHUVA
PREVISÃO EM TODO O ESTADO
No Estado como um todo, o Incaper informou que uma frente fria estaciona e deve dar origem a uma zona de convergência que traz pancadas de chuva e trovoadas esparsas em praticamente todo o Estado, principalmente a partir da tarde. Não se descarta chuva rápida pela manhã.
Chuvas mais intensas previstas nas regiões Sul, Serrana e Noroeste. A temperatura diminui um pouco em todo o Estado, ainda segundo o Incaper.

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chuva granizo temporal Afonso Cláudio
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