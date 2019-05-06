A construção de uma estação de bombeamento de esgoto na Barra do Jucu, em Vila Velha, está causando insatisfação de pessoas que moram perto da obra Crédito: Eduardo Dias

A construção de uma estação de bombeamento de esgoto na Barra do Jucu, em Vila Velha, está gerando insatisfação de pessoas que moram perto da obra. Os moradores da rua Mário Tavares reclamam que a futura estação da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) está causando problemas estruturais em algumas residências, como rachaduras nas paredes e afundamento do piso.

Your browser does not support the audio element. Moradores reclamam de rachaduras em casas após obras da Cesan

Um dos moradores que alega prejuízos é o veterinário Guilherme Messias Tavares. Ele afirma que, desde o ano passado, quando as obras começaram, rachaduras apareceram em algumas paredes da casa. O morador também alega que o afundamento do chão quebrou uma parte dos pisos da residência.

Guilherme diz que parte da sua renda foi comprometida, porque o imóvel era alugado e o inquilino saiu do local porque estava insatisfeitos com os problemas estruturais da casa.

"A partir do momento que foi construída essa estação começaram os danos estruturais na minha casa e também a perda do meu inquilino, que não conseguiu conviver com esses danos na casa", explicou o veterinário.

A construção de uma estação de bombeamento de esgoto na Barra do Jucu, em Vila Velha, está causando insatisfação de pessoas que moram perto da obra Crédito: Eduardo Dias

A administradora Maria da Penha de Oliveira também mora ao lado de onde ficará a estação de bombeamento e também reclama de problemas estruturais em sua residência. Ela afirma que o chão da área de serviço da sua casa afundou nos últimos meses. Ela diz que a comunidade tentou impedir a construção da estação no local, mas não conseguiu.

"A briga começou ainda antes deles comprarem o terreno. Até arrumamos um outro local para que eles fizessem essa elevatória, mas eles não compareciam nas reuniões e hoje está aí o problema", reclamou a moradora.

O engenheiro civil Renato Shalders mora próximo do local onde a estação de bombeamento será construída e apontou que o bombeamento de água para o rebaixamento do lençol freático é uma das causas para o problema nas casas da vizinhança.

ENGENHEIRO VAI AVALIAR OS PROBLEMAS

O gerente de obras da Cesan, Valdik Fanchiotti, afirmou que técnicos da empresa já visitaram a casa do veterinário Guilherme para averiguar os problemas relatos por ele. Fanchiotti afirmou que um engenheiro vai visitar o local na próxima semana. Segundo ele, caso seja constatado que o problema na casa foi causado pela obra, o veterinário será ressarcido e a casa reformada.

A orientação da Cesan é para que todos os moradores que sentirem prejudicados com a obra procurem o escritório de atendimento da empresa, no Centro de Vila Velha, com fotos dos possíveis problemas.

"O pessoal vai lá, olha o que está acontecendo e a partir desse relatório a gente toma as devidas providências. Libera o conserto da casa, procura a empresa que está executando a obra, tem uma série de desdobramentos a partir daí", explicou o representante da Cesan.