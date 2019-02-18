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Manifestação

Moradores fazem manifestação e interditam ES-245 em Rio Bananal

Manifestantes querem a instalação de radares e quebra-molas no local

Publicado em 

18 fev 2019 às 13:43

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 13:43

Moradores fazem manifestação na ES-245 em Rio Bananal Crédito: Internauta
Uma manifestação interditou o trânsito na rodovia ES-245, na cidade de Rio Bananal, no Norte do Estado. O trânsito ficou parado na região do bairro Primavera onde moradores bloquearam a pista por volta das 5h desta segunda-feira (18).
Os manifestantes usaram pedaços de madeira e outros objetos para bloquear a pista, que ficou completamente interditada. 
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a manifestação foi pacífica e os moradores cobravam por melhorias na região. Eles pedem a construção de quebra-molas e a instalação de radares. A manifestação terminou pouco depois das 10h.

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