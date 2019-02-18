Moradores fazem manifestação e interditam ES-245 em Rio Bananal

Uma manifestação interditou o trânsito na rodovia ES-245, na cidade de, no Norte do Estado. O trânsito ficou parado na região do bairro Primavera onde moradores bloquearam a pista por volta das 5h desta segunda-feira (18).

Os manifestantes usaram pedaços de madeira e outros objetos para bloquear a pista, que ficou completamente interditada.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a manifestação foi pacífica e os moradores cobravam por melhorias na região. Eles pedem a construção de quebra-molas e a instalação de radares. A manifestação terminou pouco depois das 10h.