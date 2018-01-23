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Área doada

Moradores de Santa Teresa fazem abaixo-assinado para recuperar parque

O objetivo das 1.364 assinaturas é reaver a área destinada ao Parque Temático Augusto Ruschi, que deve ser repassada a hotel pelo governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 23:25

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 23:25

Abaixo-assinado em Santa Teresa, na região Serrana do Estado Crédito: Carlos Alberto Mechelli
Um abaixo-assinado com 1.364 assinaturas foi protocolado na tarde desta segunda-feira (22) no Palácio da Fonte Grande, em Vitória. O objetivo do documento é pedir a devolução da área destinada à construção do Parque Temático Augusto Ruschi em Santa Teresa, Região Serrana do Estado.
A história da construção do parque é antiga e bastante complicada. A área era particular e foi doada ao governo do Estado para que fosse construída na região a residência de verão do governador. Com o passar do tempo, a residência deixou de ser utilizada e para que o espaço pudesse continuar sendo aproveitado, o governo do Estado cedeu o terreno para que o município criasse um parque na região.
Investimentos foram feitos e a verba para construção do Parque Temático Augusto Ruschi foi liberada. Até uma cerimônia de inauguração foi realizada, mas a área nunca foi de fato utilizada por moradores e turistas. O parque nunca foi inaugurado de fato. Até tivemos uma cena de inauguração, mas até hoje nunca foi aberto, contou o empresário Rubens Dário Rabelo, 62, que tem propriedades na região há 33 anos.
HOTEL
Agora, anos depois da construção do parque, o governo estadual anunciou que a área seria cedida para o Serviço Social do Comércio (Sesc), para que fosse construído um hotel na região. Foi aí que os moradores de Santa Teresa resolveram se mobilizar.
A principal reclamação diz respeito a possibilidade de a cidade perder uma grande área verde, preservada e com grande potencial turístico para a região. Me parece que já houve uma decisão judicial e que parque e hotel vão dividir espaço. Aonde vai caber isso tudo sem fazer derrubada?, questionou Rubens.
Outra questão levantada pelos moradores diz respeito a todos os investimentos que já foram feitos para a construção do Parque Temático Augusto Ruschi no passado. E o dinheiro que recebemos para a construção do parque, para onde foi? O projeto era para oferecer uma área verde aos munícipes e agora não é mais, vão construir um hotel, disse o empresário.

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