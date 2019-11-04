Moradora de rua que encantou ao cantar louvor continua fora de casa no ES

Grazielly Pedroso, atualmente moradora de rua Crédito: Reprodução e arquivo pessoal

Quase quatro meses após a história de Grazielly viralizar, ela segue na mesma situação e "morando" no entorno do Terminal de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. A moradora de rua, que é mãe de quatro filhos, manifestou na época o sonho de gravar um CD, mas o vício ainda se coloca como um obstáculo.

Prima de Grazielly, a empresária Bruna Pedroso, disse que pouca ajuda de concreto apareceu para tirar a familiar da condição precária atual.

"Até o momento não conseguimos nenhuma ajuda de fato para ela. Segue sem moradia, sem tratamento e no mesmo local. Até apareceu uma oportunidade de uma casa na Serra, porém ficaria muito distante da mãe dela, que mora em Barramares (Vila Velha). Fora que junto da mãe também fica complicado por conta do vício. Nessa condição ela acaba permanecendo na rua, infelizmente" disse.

TENTATIVA DE INTERNAÇÃO

Segundo a prima, o ideal é a internação de Grazielly para que receba o tratamento para a dependência química, mas a ausência do laudo psiquiátrico e as própria resistência da familiar impedem que ela deixa as ruas.