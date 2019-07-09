Morador de Vitória baleado por policial durante greve da PM será indenizado

Greve da PM aconteceu em fevereiro de 2017 Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

policiais militares descaracterizados durante a greve da Polícia Militar, que aconteceu em fevereiro de 2017, será indenizado pelo Estado do Espírito Santo em R$ 7,5 mil. A decisão, que é do 2° Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, foi publicada no dia 4 de julho. Um homem que foi baleado por um grupo dedescaracterizados durante a, que aconteceu em fevereiro de 2017, serápelo Estado doem R$ 7,5 mil. A decisão, que é do 2° Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de, foi publicada no dia 4 de julho.

De acordo com a vítima, ela estava na casa de amigos no dia 12 de fevereiro de 2017, onde ocorria uma confratenização na rua, quando foi buscar alguns pertences que estavam na residência e ouviu disparos de arma de fogo vindo de fora. Assustado, ele saiu de casa desesperado com o intuito de encontrar os filhos.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o autor explica que no instante que deixou a residência, se deparou com diversos homens que se identificaram como policiais militares descaracterizados. Diante da surpresa, o requerente começou a gritar que era trabalhador e que apenas tentava garantir a segurança do seu filho. No processo do, o autor explica que no instante que deixou a residência, se deparou com diversos homens que se identificaram como policiais militares descaracterizados. Diante da surpresa, o requerente começou a gritar que era trabalhador e que apenas tentava garantir a segurança do seu filho.

Ele contou que, naquele instante, um dos homens efetuou um disparo contra o autor, que foi ferido na região abdominal. Em análise do caso, a juíza Rachel Durão Correia Lima observou que o requerente comprovou a lesão sofrida através de fotos, laudos médicos e boletim de ocorrência que foram anexados aos autos.

Ela destacou, ainda, a afirmação de uma testemunha que alegou “que supõe que [o autor] não tenha sido confundido com um traficante, pois saiu de casa com os braços pra cima”. Durante julgamento, a juíza ressaltou um depoimento que confirma que o autor do disparo realmente foi um policial militar.

Os policiais não deram ciência prévia ao Ciodes ou ao Comando, antes de efetuar os disparos […] que as cápsulas foram recolhidas pelos próprios militares. Sendo assim, fica evidente que o requerente fora atingido por um projetil disparado por um policial militar, mesmo que não seja possível determinar o real autor do disparo Rachel Durão Correia Lima, juíza

A magistrada considerou que o ocorrido faz jus a compensação, uma vez que o fato, além de ofender a dignidade da pessoa, também lhe provocou consequências estéticas, como cicatrizes visíveis. "No caso em tela, é manifesto o abalo à dignidade do autor, tendo em vista que o mesmo fora atingido por disparo de arma de fogo em um momento de lazer e diversão, não contribuindo em nada para o resultado gerado pelo agente público", explicou.