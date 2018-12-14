Mobilidade urbana é tema de mostra em Vitória e Vila Velha

Curta Novas Caravanas será exibido na Mov.Cidade Crédito: Divulgação

A primeira mostra de mobilidade urbana de Vitória e Vila Velha vai ser tema do Mov.Cidade. O evento conta com rodas de conversas, palestras, exibição de curtas, apresentações artísticas e pedalada. Hoje, a programação acontece no auditório da Rede Gazeta, em Vitória. No sábado (15), o evento vai ser na Curva da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha.

A mostra é uma iniciativa do Festival de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema) que tem como objetivo discutir sobre as experiências das pessoas com a cidade no contexto da sustentabilidade. Dessa forma, o Mov.Cidade provoca discussão sobre os novos paradigmas urbanos, desafios da mobilidade e da humanização nas cidades, segurança e bem-estar social.

O evento foi dividido em duas etapas: “Ciclos” e “Rua”. A primeira contempla as rodas de conversas e painéis reflexivos que acontecem a partir de 9 horas de hoje, no auditório da Rede Gazeta. A abertura do evento conta com a participação do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que vai apresentar um panorama sobre o antes e depois do projeto Bike Vitória, implantado na Capital.

A segunda é voltada para as ações que vão acontecer ao ar livre. Amanhã, a programação dá início com uma pedalada pelo Morro do Moreno, em Vila Velha. Duas performances artísticas acontecem no meio da tarde para depois, à noite, as nove produções serem exibidas na telona montada na Curva da Sereia, também em Vila Velha.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através de formulário on-line disponível no site www.movcidade.com.br

PROGRAMAÇÃO

Mov.Cidades

HOJE

9 horas: Vitória do Futuro: antes e depois da Bike Vitória (ES). Com o prefeito Luciano Rezende.

9h30: Smart Citties e o compartilhamento.

14 horas: Startups e novas tecnologias de mobilidade urbana.

16 horas: Olhar a cidade através da bicicleta.

Local

As palestras e debates acontecem no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória.

SÁBADO

8 horas: Pedalada Mov.Cidade. Volta no Morro do Moreno. Concentração no Arco da Praia da Costa.

17 horas: Performance: Quantos passos valem uma caminhada?

19 horas: Mostra: “A Ilha” e Mov.Cidades.

20h30: Disco-cleta com DJ Bonitona.

21 horas: Mov.Música. Show com Gabriela Brown.