Missa marca um ano da morte da médica Milena Gottardi

Missa de um ano de saudades de médica Milena Gottardi Crédito: Vitor Jubini

Familiares e amigos de Milena Gottardi 

 se reuniram na manhã de ontem para a missa de um ano da morte da médica. A celebração aconteceu na capela do hospital em que Milena trabalhava, na Capital.

Os presentes vestiam camisas com fotos de Milena e mensagens que pediam o fim da violência contra a mulher.

Mãe de Milena, Zilca Gottardi subiu ao altar para agradecer aos presentes pela força e pelo carinho. Um abraço de toda a família, como agradecimento, disse Zilca.

Douglas Gottardi, irmão de Milena, afirmou que a reunião de familiares e amigos era uma forma de homenagear a médica.

A gente sabe que ela está bem, com Deus. Viemos aqui para orar e continuar pedindo forças para seguir nossa jornada, falou.

As duas filhas da médica, uma de três e outra de 10 anos, também participaram da homenagem à mãe.

A missa foi celebrada pelo padre José Pedro Luchi, que também havia realizado o casamento de Milena com o policial civil Hilário Frasson, apontado pelas investigações como mandante do assassinato.

Ela está com Deus e nós estamos aqui, aprendendo com tudo o que aconteceu. Queremos que o que foi rompido seja cicatrizado, que o que foi derrubado, seja levantado, disse o padre.

Depois da celebração, os parentes e amigos seguiram até o estacionamento do hospital, exatamente onde Milena foi surpreendida pelo executor, para concluir a homenagem.