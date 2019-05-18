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Chuva no ES

Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha

A chuva alagou as instalações, inclusive o centro cirúrgico, e por isso, a unidade não pode receber a população
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 mai 2019 às 15:08

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 15:08

Exército resgata pacientes em pronto atendimento e hospital de Cobilândia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército estão transferindo pacientes do Pronto Atendimento e Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, para outras unidades hospitalares da Grande Vitória por causa das fortes chuvas registradas na madrugada deste sábado (18).
A chuva alagou as instalações, inclusive o centro cirúrgico, e por isso, a unidade não pode receber a população. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, os pacientes estão sendo transferidos - nenhum em estado grave - para o Pronto Atendimento da Glória.
AS IMAGENS DO RESGATE
As gestantes devem ser removidas para a Maternidade Municipal de Cariacica, O Hospital Estadual Infantil, em Vila Velha, e o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
 

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