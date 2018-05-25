Mesmo com acordo, greve dos caminhoneiros continua no ES

Mesmo após o acordo feito entre representantes de caminhoneiros e o governo federal em Brasília, os motoristas permanecem em rodovias do Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (25) pelo quinto dia seguido de greve. São os mesmos quinze pontos de protestos de quinta-feira (24).

Em Viana, 600 caminhões continuam do mesmo jeito na rodovia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Alguns caminhoneiros ouvidos pela reportagem da TV Gazeta declararam que o acordo feito em Brasília não muda nada e esperam que o diesel reduza para ao menos R$ 3,00 o litro, em média.

A greve não acabou. A manifestação continua ainda. Queremos dizer para a população que vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Do jeito que está, não tem como trabalhar, porque a maioria é autônomo. As condições são precárias, afirmou um caminhoneiro.

ACORDO FEITO COM O GOVERNO

O governo assegurou periodicidade mínima de 30 dias para reajuste do preço do diesel na refinaria, também com compensação por parte da União à estatal.

A União se comprometeu a zerar a Cide sobre o diesel neste ano, mas não citou a redução a zero do PIS/Cofins. Isso está em discussão no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto aceitou ainda reeditar a tabela de fretes do serviço do transporte remunerado de cargas por conta do terceiro a partir de 1º de junho, bem como mantê-la atualizada trimestralmente.

O governo também se comprometeu a negociar com os estados para isentar a tarifa de pedágio por eixo quando os caminhões estão vazios. E editar uma medida provisória (MP), autorizando a Confederação Nacional de Abastecimento (Conab) a reservar 30% de sua demanda de frete para cooperativas ou entidades de transportadores autônomos.

VEJA PONTOS DE MANIFESTAÇÃO NESTA MANHÃ

BR 101

- Km 137 (Linhares)

- Km 159 (Bebedouro, em Linhares)

- Km 204 (trevo com a BR 259, em João Neiva)

- Km 214 (trevo de acesso à Aracruz, Ibiraçu)

- Km 247 (zona rural da Serra)

- Km 285 (Rodovia do Contorno, em Cariacica)

- Km 304 (trevo com a BR 262 e em frente com o posto Flecha, em Viana)

- Km 376 (Iconha)

- Km 414 (Trevo de Safra, Itapemirim)

BR 262

- Km 45 (Marechal Floriano - segundo a PRF, manifestação de moradores)

- Km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)

- Km 156 (Ibatiba)

BR 259

- Km 46 (Colatina)

- Km 51 (Colatina)

- Km 100 (Baixo Guandu)

BR 447