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"A greve não acabou"

Mesmo com acordo, greve dos caminhoneiros continua no ES

Em Viana, 600 caminhões continuam da mesma forma no local, de acordo com a PRF

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 10:30
Mesmo após o acordo feito entre representantes de caminhoneiros e o governo federal em Brasília, os motoristas permanecem em rodovias do Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (25) pelo quinto dia seguido de greve. São os mesmos quinze pontos de protestos de quinta-feira (24).
Em Viana, 600 caminhões continuam do mesmo jeito na rodovia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Alguns caminhoneiros ouvidos pela reportagem da TV Gazeta declararam que o acordo feito em Brasília não muda nada e esperam que o diesel reduza para ao menos R$ 3,00 o litro, em média.
A greve não acabou. A manifestação continua ainda. Queremos dizer para a população que vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Do jeito que está, não tem como trabalhar, porque a maioria é autônomo. As condições são precárias, afirmou um caminhoneiro.
ACORDO FEITO COM O GOVERNO
O governo assegurou periodicidade mínima de 30 dias para reajuste do preço do diesel na refinaria, também com compensação por parte da União à estatal.
A União se comprometeu a zerar a Cide sobre o diesel neste ano, mas não citou a redução a zero do PIS/Cofins. Isso está em discussão no Congresso Nacional. O Palácio do Planalto aceitou ainda reeditar a tabela de fretes do serviço do transporte remunerado de cargas por conta do terceiro a partir de 1º de junho, bem como mantê-la atualizada trimestralmente.
O governo também se comprometeu a negociar com os estados para isentar a tarifa de pedágio por eixo quando os caminhões estão vazios. E editar uma medida provisória (MP), autorizando a Confederação Nacional de Abastecimento (Conab) a reservar 30% de sua demanda de frete para cooperativas ou entidades de transportadores autônomos.
VEJA PONTOS DE MANIFESTAÇÃO NESTA MANHÃ
BR 101
- Km 137 (Linhares)
- Km 159 (Bebedouro, em Linhares)
- Km 204 (trevo com a BR 259, em João Neiva)
- Km 214 (trevo de acesso à Aracruz, Ibiraçu)
- Km 247 (zona rural da Serra)
- Km 285 (Rodovia do Contorno, em Cariacica)
- Km 304 (trevo com a BR 262 e em frente com o posto Flecha, em Viana)
- Km 376 (Iconha)
- Km 414 (Trevo de Safra, Itapemirim)
BR 262
- Km 45 (Marechal Floriano - segundo a PRF, manifestação de moradores)
- Km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)
- Km 156 (Ibatiba)
BR 259
- Km 46 (Colatina)
- Km 51 (Colatina)
- Km 100 (Baixo Guandu)
BR 447
- Km 13,7 (trevo de acesso ao porto de Capuaba, Vila Velha)

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