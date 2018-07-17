Menina de 4 anos que sobreviveu a acidente no MS é retirada de sedação

Helora foi a única sobrevivente que resultou na morta dos pais Henrique e Mery Ângela, em Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução | Facebook

A menina Helora Maria Soares Brandão, de quatro anos, que sobreviveu ao acidente que resultou na morte dos pais Henrique Gomes Brandão e Mery Ângela Brandão na última sexta-feira (13), em Mato Grosso do Sul, foi retirada da sedação na noite desta segunda-feira (16).

A menina permanece no CTI pediátrico, em monitorização contínua para a realização de exames e uso de antibióticos. Os médicos aguardam o despertar da criança para definir uma nova conduta, de acordo com a assessoria da Santa Casa de Campo Grande (MS).

"Está em cuidados intensivos e observação clínica rigorosa. No momento paciente está estável hemodinâmicamente. Foi reavaliada pela equipe da neurologia sem alterações e foi liberada pela especialidade", afirma a nota divulgada pela equipe médica.

CASAL É ENTERRADO NO ES

Os capixabas Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, e Mery Ângela Brandão, de 43 anos  que se envolveram em um acidente de trânsito na BR-060, em Sidrolândia, Mato Grosso Sul  foram enterrados na mesma cova no Cemitério Parque da Paz, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (16). Eles morreram na última sexta-feira (13), quando o carro em que estavam com a filha, de 4 anos, colidiu contra um veículo dirigido por uma médica. A criança segue internada em estado grave no hospital Santa Casa de Campo Grande, no MS.

O velório do casal acontecia desde a manhã desta segunda (16) em uma capela do cemitério. Bastante abalados, amigos e familiares se despediram de Henrique e Mery Ângela com uma salva de palmas. Houve momentos de orações e preces da Comunidade Santa Maria Gorete, onde os dois frequentavam, no bairro Campo Grande, em Cariacica.

Henrique trabalhava no Banestes como superintendente regional Sul havia um ano. O amigo de trabalho, o superintendente da região Noroeste, João Carlos Bussular elogiou o ex-funcionário. "Eu estive com Henrique na última reunião de apresentação dos superintendentes na última quinta-feira (12). Ele pediu para ser o primeiro a fazer a apresentação, pois iria viajar no dia seguinte. Ele era uma pessoa muito comprometido, inteligente e pronto para ouvir".

O CASO

Um casal capixaba morreu na sexta-feira (13) após se envolver em um acidente de carro na BR-060, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida.

A filha do casal, uma menina de quatro anos, que também estava no carro, foi socorrida e levada para um hospital de Campo Grande. Ela sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), além de várias fraturas pelo corpo.

"Ela tinha algumas fraturas nos membros inferiores, esquerdo e direito e no superior esquerdo. No outro veículo tinha uma médica de 33 anos, ela estava com algias abdominais, provavelmente causadas pelo cinto de segurança", disse o tenente do Corpo de Bombeiros, Henrique Falcão, em entrevista a TV Morena, de Campo Grande.

A família havia chegado em Campo Grande na manhã de sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito-MS. A condutora do outro carro, sofreu ferimentos leves e, após ser hospitalizada na sexta-feira, recebeu alta.

Henrique estava há um ano como superintendente regional sul e por este motivo havia se mudado para a Cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Antes disso, Henrique, que é formado em direito, havia passado por agências em Cariacica, Vitória e Vila Velha. Ele ingressou no Banco Banestes no dia 29/09/2004. Mery era professora da prefeitura de Vitória.

NOTA DE PESAR DO BANESTES