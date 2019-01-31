Medo, tristeza e indignação: os sentimentos dos capixabas sobre Brumadinho

Barragem se rompe em Brumadinho (MG) Crédito: Corpo de Bombeiros

Um misto de tristeza e medo se alastrou pelo país depois da tragédia de Brumadinho , na última sexta-feira (25). Uma análise de sentimentos foi feita por um grupo de pesquisadores de uma agência portuguesa e mostrou como o desastre em Minas foi compartilhado nas redes sociais. Entre esses pesquisadores está o capixaba pós-doutor em Comunicação Digital Sergio Denicoli, que ajudou a fazer a análise também regional, com dados do Espírito Santo.

A análise foi feita entre os dias 25, dia em que aconteceu a tragédia, até o último dia 28 de janeiro. A leitura de dados é possível a partir de um algoritmo adaptado para a leitura de dados online, que permite identificar oito emoções básicas a partir de publicações textuais no Twitter, Facebook e YouTube.

Mariana. Sergio Denicoli afirma que é importante realizar pesquisas como esta para entender como a sociedade tem pensado e agido. Ele e mais três pesquisadores, das áreas de comunicação e tecnologia, acompanham acontecimentos pelo mundo que têm impacto social forte, assim como as eleições de 2018 e o desastre das barragens de Brumadinho e

"É importante (a análise) para entender a narrativa da sociedade. O mundo se conversa pelas redes sociais e o fato de essas situações terem tanto impacto na sociedade mostra o quanto a opinião das pessoas valem", aponta.

SENTIMENTOS NEGATIVOS E POSITIVOS

No relatório da análise feita em âmbito nacional, as redes sociais analisadas foram Twitter e Instagram. Para a análise do Estado, apenas o Twitter foi observado devido a uma restrição tecnológica do Instagram, que não permite a seleção geográfica das publicações.

Foram coletados 1.424 tweets publicados entre os dias 25 e 28 de janeiro. Os termos buscados foram "Brumadinho" e "Vale". Os dados mostram a maioria das publicações com sentimentos negativos.

"Observamos que os capixabas cobraram punição aos envolvidos e associaram a tragédia ao que ocorreu em Mariana, no passado", descreve o relatório.

"Brumadinho"

A partir do termo "Brumadinho", os sentimentos predominantes foram tristeza e medo, com ápice no domingo (27). Já na segunda-feira (28), o sentimento de desgosto cresceu.

confiança e a alegria apareceram também a partir de segunda, e isso se deu pelas notícias de que a lama não chegaria ao ES e também pelas novidades sobre os resgates, trabalho dos bombeiros e ações políticas, como o sobrevoo do presidente Jair Bolsonaro na região atingida. Também apareceram alguns sentimentos positivos, que podem ser explicados. Ae aapareceram também a partir de segunda, e isso se deu pelas notícias de que a lama não chegaria ao ES e também pelas novidades sobre os resgates, trabalho dos bombeiros e ações políticas, como o sobrevoo do presidentena região atingida.

Um sentimento definido como "neutro" também pode ser observado. Isso acontece com publicações noticiosas, que não envolvem opinião, mas fatos. E, no geral, os sentimentos negativos tiveram presentes de 42% dos tweets.

"Vale"

Vale", o sentimento que mais aparece é a tristeza, presente em mais de 20% das publicações durante todos os dias analisados. O medo foi o segundo sentimento mais presente no sábado (27). No caso dos tweets com o termo "", o sentimento que mais aparece é a, presente em mais de 20% das publicações durante todos os dias analisados. Ofoi o segundo sentimento mais presente no sábado (27).

No domingo (28), a confiança foi o segundo sentimento mais presente, e impulsionado por ações solidárias. E, novamente, o tom neutro, predominou e dizia respeito às publicações que anunciaram a tragédia.