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Chuva no ES

Maternidade e PA com atendimento suspenso em Vila Velha

As informações foram divulgadas pela Defesa Civil do município após o acionamento da reportagem do Gazeta Online
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

18 mai 2019 às 12:23

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 12:23

Hospital Maternidade de Cobilândia alaga (foto de arquivo) Crédito: Ricardo Medeiros
Por conta da chuva torrencial que atinge a Grande Vitória desde a madrugada deste sábado (18), o Pronto Atendimento e o Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, estão com as suas instalações alagadas — inclusive o centro cirúrgico — e sem condições de receber pacientes nesta data. As informações foram divulgadas pela Defesa Civil do município após o acionamento da reportagem do Gazeta Online.
> Chuva: BR 101, Terceira Ponte e ruas da Grande Vitória têm interdições
De acordo com o órgão, a direção do complexo está adotando as providências junto à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e Defesa Civil de Vila Velha, para transferência de pacientes — nenhum em estado grave — para o Pronto Atendimento da Glória. As gestantes devem ser removidas para a Maternidade Municipal de Cariacica.
MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA
Relatório da Defesa Civil emitido às 8h deste sábado (18) aponta os municípios com registro de maior acumulado de chuva nas últimas 24h. São eles:
1) Guarapari - 215.54mm
2) Cariacica - 214.45mm
3) Serra - 191.2mm
4) Vila Velha - 172.08mm
5) Vitória - 155.64mm
6) Viana - 127.2mm
7) Anchieta - 86mm
8) Aracruz - 77.32mm
9) Pedro Canário - 68.6mm
10) Fundão -  56mm
11) Pinheiros - 48.4mm
12) Santa Leopoldinha - 44.37
13) Alfredo Chaves- 41.4mm
14) Piúma - 41mm
ALERTA DE CHUVA FORTE CONTINUA 
Chuva causa alagamentos e transtornos na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (17) um alerta, com grau de severidade grande perigo, para 35 cidades capixabas. O alerta é válido até as 12h de sábado (18).
> Previsão de chuva forte e frio até domingo no Espírito Santo
De acordo com o instituto, a chuva pode chegar ao acumulado de 60 mm/h, com risco de alagamento, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. 
ALERTA DA MARINHA
A Marinha do Brasil emitiu alerta para ressaca no litoral do Sudeste para este sábado (18) e domingo (19).
> Serra foi onde mais choveu nesta sexta-feira no ES
Neste sábado (18), o mar deve estar agitado em todo litoral do ES, com ondas de 2, 5 metros a 3 m de altura. Já no domingo, o litoral Norte do Estado deve ser o mais agitado, com ondas de até 3 metros.

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