Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h no Espírito Santo

A Marinha do Brasil emitiu um alerta meteorológico neste sábado (21) sobre uma aproximação e passagem de uma frente fria que poderá provocar ventos de direção Sul a Sudeste com intensidade de até 75 km/h (40 nós), nas proximidades do litoral dos estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e do Espírito Santo, entre as tardes do dia 22 e 24.
Ainda de acordo com a Marinha do Brasil, essa condição poderá ocasionar ondas de direção Sudoeste a Sudeste, em alto-mar, de 3,0 a 4,0 metros no mesmo trecho do litoral, entre as manhãs do dia 23 e 25.
PREVISÃO DO TEMPO
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), este domingo (22), o último dia do inverno no Hemisfério Sul, será marcado pela diminuição do abafamento na metade sul do Estado, devido ao avanço de uma frente fria. O domingo será de variação de nebulosidade em todo o Espírito Santo, com chuva em alguns momentos (exceto no noroeste e extremo norte).
Nesta segunda-feira (21), dia que marca o início da primavera no Hemisfério Sul, o tempo deve seguir instável no Espírito Santo. Variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos por todo o Estado. O abafamento diminui em todas as as regiões.
E a terça-feira (24) será de sol entre algumas nuvens e chuva, em alguns momentos, em todo Espírito Santo.