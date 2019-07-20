Marinha divulga alerta de ressaca para o litoral do ES até segunda

A Marinha do Brasil divulgou alerta de mar muito agitado nos próximos dias em toda a costa leste brasileira. Os avisos de mar grosso, mar muito grosso, vento forte e de ressaca são para o litoral das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
Na Região Sudeste, a agitação marítima começou a se espalhar e a ganhar força na quinta-feira (18), mas persiste nos próximos dias e se intensifica muito nos dias 20, 21, 22 de julho, e começa a diminuir durante o dia 23 de julho.
Marinha divulga alerta de ressada para o litoral do ES até segunda
O alerta atual da Marinha é para ressaca entre Santos (SP) e cabo de São Tomé (RJ) com validade até a manhã do dia 21 de julho, e também para todo o litoral do Espírito Santo.