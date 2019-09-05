Marinha alerta para ventos fortes no ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos de direção Sul a Leste com até 61 km/h - 33 nós - entre os estados do Espírito Santo e da Bahia. O aviso é válido até a noite desta sexta-feira (06).
De acordo com o órgão, a adversidade decorre da passagem de um sistema frontal, que deverá seguir destino aos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.
CLIMA
Nesta sexta-feira, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo deverá ficar instável na maior parte do estado, com a presença de muitas nuvens e diminuição da temperatura diurna. O mar poderá ficar agitado em algumas praias, em especial no litoral norte.
Na Grande Vitória, a temperatura poderá variar entre 21 ºC e 23 ºC. Já nas áreas altas da Região Serrana, podem ser esperados 13 ºC como mínima.