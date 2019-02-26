Marinha alerta para rajadas de 60 km/h no litoral do Espírito Santo

A Marinha do Brasil informou nesta terça-feira (26) por meio do Centro de Hidrografia do órgão que, por conta da aproximação de uma frente fria, ventos fortes com intensidade de até 60 km/h podem atingir o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo entre quinta-feira (28) e sexta-feira (1º) pela manhã.
O órgão informou, ainda, que as informações meteorológicas devem ser observadas atentamente pelos navegantes. Ainda nesta terça-feira (26), rajadas fortes de vento podem chegar no Rio de Janeiro, de direção Sudoeste a Sul, com a mesma intensidade.
Marinha alerta para ventos de 60 km por hora no ES - e previsão tempo carnaval
QUARTA-FEIRA DE TEMPESTADES
Um aviso meteorológico de atenção que inclui chuvas, tempestade de raios e ventania para várias regiões do Espírito Santo foi publicado nesta terça-feira (26) pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
De acordo com o alerta, que é válido para esta quarta-feira (27), poderão ocorrer chuvas fortes com descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados pontuais de chuva em vários municípios, incluindo os da Grande Vitória.