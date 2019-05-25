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Sul do ES

Marinha alerta para ondas de até quatro metros no litoral do ES

O órgão avisa, ainda, para ondas de direção Sudoeste a Sudeste com alturas entre 3 a 4 metros entre esta sexta-feira (24) e domingo (26)
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

24 mai 2019 às 22:24

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 22:24

Crédito: Vitor Jubini | GZ
A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta sexta-feira (24) onde avisa aos navegantes que, entre esta sexta e domingo (26) pela madrugada, a frente fria que chega no Espírito Santo pode provocar ventos de até 74km/h (40 nós) no litoral sul do Estado.
Além disto, em todo o trecho do litoral, são esperadas ondas de direção Sudoeste a Sudeste com alturas entre 3 a 4 metros. Há, ainda, condições favoráveis à ocorrência de ressaca no litoral capixaba.
> Nova frente fria chega ao ES e pode chover no final de semana
O órgão pede que os navegantes consultem essas informações no site da Marinha antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação destes detalhes às comunidades de pesca e esporte e recreio.
PODE CHOVER NO FIM DE SEMANA
Uma nova frente fria pode fazer o tempo ficar frio e chuvoso novamente na Grande Vitória neste final de semana. De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria muda o tempo no Espírito Santo a partir deste sábado (25), mas o sol ainda deve aparecer.
Não há previsão de chuva no ES para esta sexta-feira (24). Já no sábado (25), o tempo fica instável na região Sul do Estado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Vitória e nas demais áreas, o sol aparece e podem acontecer algumas pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, com alguns raios. A máxima esperada para o dia é de 31°C e, a mínima, 21°C.
> Gripe: mais de 220 mil pessoas não se vacinaram no Espírito Santo
No domingo (26), a frente fria se afasta, mas os ventos que sopram do mar ainda espalham algumas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia na região de São Mateus. Na Capital e também nas outras áreas do ES, o sol aparece e não há previsão de chuva. Ainda no domingo, a entrada de um ar frio polar faz a temperatura cair e a máxima esperada para o dia é de 28°C e, a mínima, de 19°C.

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