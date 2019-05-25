Marinha alerta para ondas de até quatro metros no litoral do ES

Crédito: Vitor Jubini | GZ

Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta sexta-feira (24) onde avisa aos navegantes que, entre esta sexta e domingo (26) pela madrugada, a frente fria que chega no Espírito Santo pode provocar ventos de até 74km/h (40 nós) no litoral sul do Estado. emitiu um alerta nesta sexta-feira (24) onde avisa aos navegantes que, entre esta sexta e domingo (26) pela madrugada, a frente fria que chega nopode provocar ventos de até 74km/h (40 nós) no litoral sul do Estado.

Além disto, em todo o trecho do litoral, são esperadas ondas de direção Sudoeste a Sudeste com alturas entre 3 a 4 metros. Há, ainda, condições favoráveis à ocorrência de ressaca no litoral capixaba.

O órgão pede que os navegantes consultem essas informações no site da Marinha antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação destes detalhes às comunidades de pesca e esporte e recreio.

PODE CHOVER NO FIM DE SEMANA

Grande Vitória neste final de semana. De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria muda o tempo no Espírito Santo a partir deste sábado (25), mas o sol ainda deve aparecer. Uma nova frente fria pode fazer o tempo ficar frio e chuvoso novamente naneste final de semana. De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria muda o tempo no Espírito Santo a partir deste sábado (25), mas o sol ainda deve aparecer.

Não há previsão de chuva no ES para esta sexta-feira (24). Já no sábado (25), o tempo fica instável na região Sul do Estado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Vitória e nas demais áreas, o sol aparece e podem acontecer algumas pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, com alguns raios. A máxima esperada para o dia é de 31°C e, a mínima, 21°C.