Marca de cosméticos faz fotos com atores na lama e gera polêmica

Uma empresa de cosméticos causou polêmica ao realizar uma 'campanha protesto' após o rompimento de uma barragem, em Brumadinho, Minas Gerais, que causou, até o momento, a morte de 84 pessoas.
A empresa Jendayi fotografou modelos cobertos por lama dois dias após a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. A intenção era homenagear vítimas e protestar contra mais um cenário de mortes, mas o ensaio foi recebido com crítica nas redes sociais. O estabelecimento chegou a publicar no 'story' do Instagram o processo de produção das imagens. No Twitter, vários internautas criticaram a ação:
Na página no Facebook, a empresa chegou a fazer um post com sobre a campanha. "Isso não pode ficar assim. 'clama" e 'a dor é nossa' são as principais frases desta campanha", dizia a postagem.
OUTRO LADO
Por meio do Facebook, a Jendayi Cosméticos pediu desculpas pela má repercussão da campanha. "Em nenhum momento tivemos a intenção de ofender as vítimas do crime ambiental em Brumadinho. As fotos tinha uma intenção de protestar e jamais de se aproveitar da situação. Reiteramos nossos pedidos de desculpas as vítimas e a sociedade em geral por nossa campanha mal elaborada. Nossas mais sinceras condolências as vítimas e ajudaremos no que for possível", disse.
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