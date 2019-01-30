Marca de cosméticos faz fotos com atores na lama e gera polêmica

Por meio do, a Jendayi Cosméticos pediu desculpas pela má repercussão da campanha. "Em nenhum momento tivemos a intenção de ofender as vítimas do crime ambiental em Brumadinho. As fotos tinha uma intenção de protestar e jamais de se aproveitar da situação. Reiteramos nossos pedidos de desculpas as vítimas e a sociedade em geral por nossa campanha mal elaborada. Nossas mais sinceras condolências as vítimas e ajudaremos no que for possível", disse.