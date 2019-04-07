Manifestantes atravessam a Terceira Ponte e trânsito fica fechado

Manifestantes do movimento 'Vem pra rua" atravessam a Terceira Ponte Crédito: Patrícia Scalzer

Manifestantes de diversos movimentos sociais fecharam a Terceira Ponte no dois sentidos, na tarde deste domingo (7). O grupo protestou contra o foro privilegiado, pela prisão de condenados em segunda instância, em apoio a Operação Lava Jato, pela aprovação do Pacote anticrime e pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes.

A Terceira Ponte, que ficou fechada por conta do protesto, já está liberada nos dois sentidos para passagem de veículos.

Your browser does not support the audio element. Manifestantes atravessam a Terceira Ponte e trânsito dica fechado por três horas

Os manifestantes se reuniram no Posto Moby Dick, na Praia da Costa, em Vila Velha. A Polícia Militar não permitiu que o grupo atravessasse a Terceira Ponte, por não ter o número mínimo de participantes, que era de duas mil pessoas. Mesmo assim, o grupo atravessou a ponte e caminhou até a Praça do Papa, Vitória.

O administrador José Anchises fez questão de participar da manifestação. Ele destacou que a política atual do país precisa mudar. "Sempre que tem esse tipo de movimento que busca o melhor para o Brasil eu estou junto. Nós precisamos fazer uma mudança radical no nosso meio político. Melhorar as políticas públicas, econômicas, financeiras, sociais. Todo movimento que teve aqui eu participei. Vim com meus amigos".

Junto do filho Igor Ramalhete, 11 anos, a confeiteira Tânia Ramalhete disse que deixou de curtir o domingo de folga em casa para protestar e pedir mudanças para o país.

"Não concordo com que está acontecendo em nosso país. Nós já estamos fartos e queremos mudança, tanto para minha geração quanto para a do meu filho. Queremos que quem realmente roubou, que pague pelos seus erros. * Por isso saímos do conforto das nossas casas para lutar e pedir mudança. E o Igor quis vir também, ele que me chamou para virmos", disse a confeiteira Tania Ramalhete.









Tania Ramalhete, confeiteira, filho Igor, 11 anos Crédito: Patrícia Scalzer

O protesto "Em Defesa da Lava Jato" foi marcado pela rede social e aconteceu em várias cidades do país. Por causa da travessia, a Terceira Ponte ficou totalmente interditada por três horas.





O administrador José Anchises participa do movimento "Vem pra rua" Crédito: Patrícia Scalzer