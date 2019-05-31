Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Manifestação contra cortes na educação toma avenidas de Vitória
ATO NA SEDU

Manifestação contra cortes na educação toma avenidas de Vitória

Diferentes grupos se concentraram na Avenida Vitória, no Ifes, e outro na Fernando Ferrari, na Ufes

Publicado em 

31 mai 2019 às 00:20

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 00:20

Protesto em Vitória contra cortes na educação Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Manifestantes realizaram nesta quinta-feira (30) um ato contra os cortes de verbas na educação e contra à reforma da Previdência. A concentração teve início às 16h na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e também em frente ao Ifes da Avenida Vitória. Os manifestantes seguiram simultaneamente em direção à Secretaria de Estado da Educação (Sedu), onde o ato foi finalizado às 20h30.
Protesto contra cortes na educação e reforma da Previdência é realizado em Vitória
A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória acompanharam o protesto que transcorreu sem nenhuma ocorrência. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança (Sesp), 4,5 mil pessoas participaram do protesto. Já a organização estimou o público em sete mil pessoas, sendo cinco mil da Ufes e dois mil do Ifes.
O grupo passou pelas Avenidas Fernando Ferrari, Reta da Penha, Rio Branco, Leitão da Silva e Cézar Hilal.
A tecnóloga mecânica Lúcia Freire fez questão de ir ao protesto Crédito: Patrícia Scalzer
A tecnóloga mecânica Lúcia Freire fez questão de ir ao protesto acompanhada dos dois filhos. Ex-estudante do Ifes e também da Ufes, ela se diz preocupada com o contingenciamento na educação. “Eu vejo com muita tristeza. Se eu passei por lá e cheguei onde cheguei, gostaria que essas gerações também chegassem. Por isso estou aqui dando meu testemunho”, afirmou.
O aposentado e cientista social Faustino Carneiro, 71 anos, diz que é ex-estudante da Ufes e nunca presenciou badernas na universidade como ele ouviu algumas pessoas comentando. “Tem festas legais aqui e eu participei. Estou com 71 anos, quando me formei estava com 60 anos e sempre participei com a galera, nunca vi balbúrdia, só festa com bebidas normais, cervejinha”, contou.
Faustino Carneiro, 71 anos Crédito: Patricia Scalzer
Mestre em edificações da Ufes, Adevair Vitório da Silva, também protestou contra as mudanças na educação. "A universidade tem de ser pública e gratuita. Temos os melhores técnicos e professores. É um absurdo querer acabar com os cursos de Sociologia e Filosofia", disse.
O protesto foi convocado pelas redes sociais. Alunos, professores, pais de alunos e representantes de entidades estudantis e centrais sindicais participam do protesto.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

reportagens UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados