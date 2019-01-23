Mais quatro árvores podem ter sido envenenadas em Vitória

Quatro árvores localizadas em Vitória, nos bairros Praia do Suá, Resistência e Jucutuquara, podem ter sido envenenadas e possivelmente precisarão ser extraídas, conforme apontam os laudos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). Os responsáveis pelo dano ambiental ainda não foram identificados, mas a Gerência de Fiscalização da Prefeitura de Vitória busca por imagens de câmeras e outras informações que possam ajudar na investigação.
As espécies sob análise são um exemplar de oiti, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, Praia do Suá, dois exemplares de cassia amarela na Rua Soldado Daniel Santos Viana, em Resistência, e outro oiti na rua Professora Gladyz Bernardo Lucas, em Jucutuquara.
No caso de haver extração das árvores em Resistência, serão plantadas amostras de "flor da rainha", enquanto que nas situações dos demais bairros, caso o veneno tenha chegado a afetar o solo, será necessária a recuperação do terreno antes do plantio de novos exemplares.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, o ocorrido é grave e deve ser criteriosamente apurado, devendo ser reconhecido como crime e punido com o rigor da lei. "Esperamos que esses casos deixem de acontecer. Nos últimos dois anos plantamos 3.440 árvores nas vias públicas, fora as plantadas nas unidades de conservação. Desde 2013 são mais de 25.000 espécies plantadas. Isso é uma prioridade, visando a diminuir o impacto do calor e melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazendo uma espécie de tela de proteção. Quanto mais verde, menos calor. É muito triste quando uma dessas árvores que cuidamos e podamos é envenenada, ela perece", relatou.
PRAIA DO CANTO
Em dezembro de 2018, três castanheiras precisaram ser extraídas na avenida Saturnino de Brito, próximas à praça dos Desejos, na Praia do Canto, em decorrência de envenenamento feito através de perfurações no tronco. Neste caso, as árvores não puderam ser recuperadas.
Na ocasião da ocorrência, o secretário de Meio Ambiente à época recomendou à população que não deixasse de denunciar quando fosse presenciada situação de dano às árvores do município. No local em que os exemplares foram extraídos, a Gerência de Áreas Verdes da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória plantou três unidades da espécie Ficus Lirata.