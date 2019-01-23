Mais quatro árvores podem ter sido envenenadas em Vitória

Laudos técnicos apontam que mais quatro árvores podem ter sido envenenadas na Capital Crédito: Divulgação Semmam (PMV)

As espécies sob análise são um exemplar de oiti, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, Praia do Suá, dois exemplares de cassia amarela na Rua Soldado Daniel Santos Viana, em Resistência, e outro oiti na rua Professora Gladyz Bernardo Lucas, em Jucutuquara.

No caso de haver extração das árvores em Resistência, serão plantadas amostras de "flor da rainha", enquanto que nas situações dos demais bairros, caso o veneno tenha chegado a afetar o solo, será necessária a recuperação do terreno antes do plantio de novos exemplares.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, o ocorrido é grave e deve ser criteriosamente apurado, devendo ser reconhecido como crime e punido com o rigor da lei. "Esperamos que esses casos deixem de acontecer. Nos últimos dois anos plantamos 3.440 árvores nas vias públicas, fora as plantadas nas unidades de conservação. Desde 2013 são mais de 25.000 espécies plantadas. Isso é uma prioridade, visando a diminuir o impacto do calor e melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazendo uma espécie de tela de proteção. Quanto mais verde, menos calor. É muito triste quando uma dessas árvores que cuidamos e podamos é envenenada, ela perece", relatou.

PRAIA DO CANTO

Em dezembro de 2018, três castanheiras precisaram ser extraídas na avenida Saturnino de Brito, próximas à praça dos Desejos, na Praia do Canto , em decorrência de envenenamento feito através de perfurações no tronco. Neste caso, as árvores não puderam ser recuperadas.