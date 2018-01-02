Mais de três milhões de turistas vão visitar praias de Guarapari

Até fevereiro, as praias de Guarapari vão estar lotadas. Segundo a Associação Hoteleira de Guarapari, 95% dos hotéis já estão com reservas fechadas até o dia 15 de janeiro. Até o Carnaval devem passar pela cidade que o censo do IBGE aponta ter 123 mil habitantes , mais de três milhões de pessoas, destaca a Secretaria de Turismo de Guarapari.
Fato que já dá aos comerciantes a certeza de que este será um dos melhores verões. Um dos locais procurados é a Praia do Morro, onde há mais de 30 anos atua o quiosqueiro Gedilssiff Nascimento. Ele conta que se o verão for igual ao Réveillon, a receita está garantida. A expectativa é boa. Um turista vai passando as informações para o outro e gera uma propaganda legal para Guarapari, conta.
O vendedor de coco Roberto Rocha diz que no verão consegue faturar para o resto do ano. Ele vende a unidade por R$ 2 e na virada vendeu mais de 600 cocos. Em um só dia só eu cortei uma kombi de coco, contou.
Outro animado com o movimento da cidade é o vendedor de milho João Silva. Esse verão está muito bom, se não chover, vou vender bastante, todos os dias. Tem muito turista na cidade, contou.
Só para se ter uma ideia da procura por Guarapari, somente no Réveillon se hospedaram na cidade, de acordo com a Associação Hoteleira de Guarapari, um milhão de pessoas.
Dentre elas estava a família da autônoma Elisângela Cândido, que veio de Sete Lagoas (MG) para passar a virada de ano em Guarapari. Ela acompanhou a chegada de 2018 na Praia do Morro, onde teve shows e queima de fogos. Foi maravilhosa. Os fogos foram demais, 15 minutos. Nós gravamos, foi muito bonito, contou.
Já a família da escrevente Juliana Machado escolheu a Praia das Virtudes para aproveitar o primeiro dia do ano. O grupo de 13 pessoas veio de São Francisco do Itabapoana (RJ) . Juliana conta que Guarapari sempre é escolhida pela família nos destinos de férias. Aqui o turismo é mais qualificado, disse.
De acordo com o secretário de Turismo, Edgar Behle, o município vem se preparando desde meados de 2017 para receber os turistas na cidade. Apesar da multidão de pessoas, não houve nenhum problema durante a festa da virada, relata.