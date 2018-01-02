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Lotada

Mais de três milhões de turistas vão visitar praias de Guarapari

A expectativa é da Secretaria de Turismo de Guarapari; ocupação dos hotéis é de 95%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 22:40

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 22:40

Praia do Morro, Guarapari Crédito: Patrícia Scalzer
Até fevereiro, as praias de Guarapari vão estar lotadas. Segundo a Associação Hoteleira de Guarapari, 95% dos hotéis já estão com reservas fechadas até o dia 15 de janeiro. Até o Carnaval devem passar pela cidade  que o censo do IBGE aponta ter 123 mil habitantes , mais de três milhões de pessoas, destaca a Secretaria de Turismo de Guarapari.
Fato que já dá aos comerciantes a certeza de que este será um dos melhores verões. Um dos locais procurados é a Praia do Morro, onde há mais de 30 anos atua o quiosqueiro Gedilssiff Nascimento. Ele conta que se o verão for igual ao Réveillon, a receita está garantida. A expectativa é boa. Um turista vai passando as informações para o outro e gera uma propaganda legal para Guarapari, conta.
O vendedor de coco Roberto Rocha diz que no verão consegue faturar para o resto do ano. Ele vende a unidade por R$ 2 e na virada vendeu mais de 600 cocos. Em um só dia só eu cortei uma kombi de coco, contou.
Outro animado com o movimento da cidade é o vendedor de milho João Silva. Esse verão está muito bom, se não chover, vou vender bastante, todos os dias. Tem muito turista na cidade, contou.
Só para se ter uma ideia da procura por Guarapari, somente no Réveillon se hospedaram na cidade, de acordo com a Associação Hoteleira de Guarapari, um milhão de pessoas.
Dentre elas estava a família da autônoma Elisângela Cândido, que veio de Sete Lagoas (MG) para passar a virada de ano em Guarapari. Ela acompanhou a chegada de 2018 na Praia do Morro, onde teve shows e queima de fogos. Foi maravilhosa. Os fogos foram demais, 15 minutos. Nós gravamos, foi muito bonito, contou.
Já a família da escrevente Juliana Machado escolheu a Praia das Virtudes para aproveitar o primeiro dia do ano. O grupo de 13 pessoas veio de São Francisco do Itabapoana (RJ) . Juliana conta que Guarapari sempre é escolhida pela família nos destinos de férias. Aqui o turismo é mais qualificado, disse.
De acordo com o secretário de Turismo, Edgar Behle, o município vem se preparando desde meados de 2017 para receber os turistas na cidade. Apesar da multidão de pessoas, não houve nenhum problema durante a festa da virada, relata.

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