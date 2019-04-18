Mais de mil raios foram registrados durante uma tempestade no litoral da Grande Vitória durante a madrugada desta quinta-feira (18). A informação foi passada pelo meteorologista do Climatempo Cesar Soares, que explicou ao Bom Dia Espírito Santo sobre o brilho intenso dos raios que impressionaram muita gente.
O meteorologista afirmou que essas áreas de instabilidade realmente chamam muita atenção, principalmente pelo alto registro de raios em um curto período de tempo. "A gente consegue ver esse brilho todo dos raios nas nuvens, do tipo cumulonimbus, que são as que acarretam em temporais e que acabam provocando raios", explicou Cesar.
Mais de mil raios são registrados em tempestade no litoral do ES
TEMPESTADE EM ALTO MAR
As informações do sistema de monitoramento do Climatempo é de que os raios mas próximos da região ficaram a uma distância de 50 km e isso ocorre por conta de um sistema de baixa pressão que está em alto-mar e não deve se mover em direção ao continente.
PODE HAVER TEMPESTADES SÓ DE RAIOS?
O meteorologista afirma que pode, sim, haver tempestades apenas com raios, mas que a registrada pelos capixabas, apesar de chamar muito atenção pela quantidade de descargas que ocorreram, também tinha chuva, que caiu apenas no mar.
"Nesse caso, não observamos a chuva porque estamos observando o topo da nebulosidade, então só vemos a luminosidade associada ao raio, mas, com certeza, por conta do sistema de baixa pressão, tinha chuva acontecendo em alto-mar", pontua o meteorologista.
Veja os registros feitos por moradores da Grande Vitória
CHUVAS EM VITÓRIA
Cesar também reafirma sobre os altos registros de chuva em Vitória desde o início de abril. Até o momento, segundo o meteorologista, foram 246 milímetros, o que ultrapassa a média do período em 13%.
"Tem chovido muito em Vitória por conta desse sistema de baixa pressão. Para hoje (18), ainda há previsão de chuva para todo o Espírito Santo por essas instabilidades que chegam do interior", afirmou.