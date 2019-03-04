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Carnaval 2019

Mais de 50 blocos se apresentam hoje nas ruas do Rio de Janeiro

O bloco Sargento Pimenta é o principal destaque desta segunda-feira (4)

Publicado em 

04 mar 2019 às 11:40

Publicado em 04 de Março de 2019 às 11:40

Mais de 50 blocos carnavalescos fazem a festa dos foliões hoje (4) nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. O principal destaque é o Sargento Pimenta, que se apresenta a partir das 10h, em um palco montado no Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, para um público estimado em 40 mil pessoas.
Hoje também é dia dos tradicionais blocos infantis Largo do Machadinho, mas não Largo do Suquinho, que faz a festa no Largo do Machado, das 9h às 14h, e a versão para crianças da Banda de Ipanema, a partir das 14h30, na Praça General Osório, em Ipanema.
Há ainda blocos como Nova Geração do Zumbi (Ilha do Governador, às 13h), Pede Passagem (Gávea, às 12h), Bloco das Divas (Recreio dos Bandeirantes, às 16h30) e Corre Atrás (Leblon, às 9h), que devem atrair mais de 10 mil pessoas, segundo a prefeitura do Rio.

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