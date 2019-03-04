Mais de 50 blocos se apresentam hoje nas ruas do Rio de Janeiro

Mais de 50 blocos carnavalescos fazem a festa dos foliões hoje (4) nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. O principal destaque é o Sargento Pimenta, que se apresenta a partir das 10h, em um palco montado no Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, para um público estimado em 40 mil pessoas.

Hoje também é dia dos tradicionais blocos infantis Largo do Machadinho, mas não Largo do Suquinho, que faz a festa no Largo do Machado, das 9h às 14h, e a versão para crianças da Banda de Ipanema, a partir das 14h30, na Praça General Osório, em Ipanema.