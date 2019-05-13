CNH Social: carteira de motorista de graça Crédito: Gabriel Lordêllo

CNH Social , programa do Governo do Estado que oferece carteiras de motorista de forma gratuita, já está com 46.242 pessoas inscritas nos primeiros sete dias de inscrição. A informação é do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e foi atualizada na manhã desta segunda-feira (13).

Neste ano serão apenas 10 dias para se cadastrar no processo seletivo durante a primeira etapa, que começou no dia 6 deste mês. O prazo final é a próxima quarta-feira (15). Em 2018 foram 30 dias de prazo para inscrição. Segundo o Detran-ES, nesse período, no ano passado, foram 49.506 inscritos no total.

Essa é a primeira etapa do CNH Social, com 2,5 mil vagas. A segunda etapa será realizada em setembro deste ano, com mais 2,5 mil vagas. Segundo o governador do Estado, Renato Casagrande, em quatro anos serão ofertadas 25 mil vagas, no total.

Your browser does not support the audio element. Mais de 46 mil já se inscreveram para o CNH Social

INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS

As inscrições são feitas pelo site do Detran-ES (detran.es.gov.br). O candidato precisa estar inserido no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal, com inscrição feita até 15 de fevereiro. Também é necessário ter renda familiar de até dois salários-mínimos.

Quem se inscreveu no CadÚnico depois de 15 de fevereiro só conseguirá entrar na disputa por uma vaga no programa CNH Social na segunda etapa do programa, em setembro. O CadÚnico pode se feito no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de cada município.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Divisão de etapas: 2.500 vagas em maio e outras 2.500 em setembro

Primeira habilitação (categorias A e B): 2 mil vagas

Adição de categoria: mil vagas Mudança de categoria (D e E): 2 mil vagas

Deficientes: 250 das cinco mil vagas (5%) serão destinadas para pessoas com deficiência

NOVIDADE: ESPERA AUTOMÁTICA

Uma novidade para a nova edição do programa é a criação de uma lista de espera automática durante o processo seletivo. Caso o candidato reprove ou desista do processo, outra pessoa, que está nessa fila, será chamada para preencher a vaga. O participante do programa tem direito a pelo menos uma reprovação durante o curso de formação na autoescola.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

A outra novidade do CNH Social é que quem participou da primeira etapa do processo em 2019 vai ter a chance de fazer cursos profissionalizantes para motoristas no segundo semestre.

"Aquele que conseguiu a carteira de motorista através do nosso programa vai ter a oportunidade de fazer um curso profissional para motorista de cargas perigosas ou ambulância, ou para motociclista, podendo conseguir emprego em função dessa habilitação", explicou Givaldo Vieira.

RESULTADO

O resultado com os selecionados para a 1ª etapa do CNH Social 2019 será disponibilizado no próximo dia 20 (segunda-feira), às 12h, também no site do Detran|ES.

HISTÓRICO

De 2011 até o momento, 13.565 pessoas já foram beneficiadas no Espírito Santo pelo programa CNH Social, tanto na Grande Vitória quanto no interior.

PRA RESUMIR

Vagas oferecidas: 25 mil Valor investido: R$ 40 milhões

Total de vagas em 2019: 5 mil

Período: 6 a 15 de maio Resultado: 20 de maio