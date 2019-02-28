Mais de 100 ônibus extras do Transcol estarão disponíveis no carnaval

Crédito: Vitor Jubini

Com esquema semelhante ao montado para o transporte de foliões ao Sambão do Povo , a semana oficial do carnaval também contará com programação especial do Transcol , que disponibilizará mais de 100 ônibus extras durante os cinco dias de festa. Os ônibus serão utilizados caso seja verificado aumento de demanda.

De sábado (02) até a quarta-feira de Cinzas (06) serão realizados trajetos extras, bem como o reforço de linhas que passam por balneários e reforço de frota reserva para os usuários que forem aproveitar o período para visitar praias e demais atrações da Grande Vitória

Confira quais serão as linhas reforçadas

02/03 a 05/03

810 – São Francisco / Terminal de Jacaraípe (acréscimo de horários: 04h20, 04h40 e 05h)

613 – Ponta da Fruta / Terminal de Vila Velha, via Rodovia do Sol (acréscimo de horários: 05h e 05h10)

Reforço de linhas de praia:

02/03

613 – Ponta da Fruta / Terminal de Vila Velha, via Rodovia do Sol

672 – Trevo de Setiba / Terminal de Vila Velha

854 – Praia Grande / Terminal de Jacaraípe, via Nova Almeida

880 – Planalto Serrano / Terminal de Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede

03/03 e 05/03

513 – Terminal de Campo Grande / Terminal de Carapina, via Terminal de Jardim América e Terminal de São Torquato

526 – Terminal de Campo Grande / Terminal de Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia

585 – Jardim Botânico / Terminal de Vila Velha, via Vale Encantado

609 – Terminal de Vila Velha / Barra do Jucu

613 – Ponta da Fruta / Terminal de Vila Velha, via Rodovia do Sol

650 – Terminal de Vila Velha / Terminal do Ibes, via Praia de Itapoã

651 – Terminal de Vila Velha / Praia da Costa

672 – Trevo de Setiba / Terminal de Vila Velha

840 - Bicanga/ Terminal de Carapina, via Manguinhos

854 – Praia Grande / Terminal de Jacaraípe, via Nova Almeida

870 – Praia de Jacaraípe / Terminal de Laranjeiras, via Abdo Saad

880 – Planalto Serrano / Terminal de Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra sede

04/03

513 – Terminal de Campo Grande / Terminal de Carapina, via Terminal de Jardim América e Terminal de São Torquato

613 – Ponta da Fruta / Terminal de Vila Velha, via Rodovia do Sol 651

672 – Trevo de Setiba / Terminal de Vila Velha

840 - Bicanga/ Terminal de Carapina, via Manguinhos

854 – Praia Grande / Terminal de Jacaraípe, via Nova Almeida

870 – Praia de Jacaraípe / Terminal de Laranjeiras, via Abdo Saad

880 – Planalto Serrano / Terminal de Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra sede