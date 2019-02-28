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Transporte coletivo

Mais de 100 ônibus extras do Transcol estarão disponíveis no carnaval

De sábado (02) até a quarta-feira de Cinzas (06) serão realizados trajetos extras
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

28 fev 2019 às 20:10

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 20:10

Crédito: Vitor Jubini
Com esquema semelhante ao montado para o transporte de foliões ao Sambão do Povo, a semana oficial do carnaval também contará com programação especial do Transcol, que disponibilizará mais de 100 ônibus extras durante os cinco dias de festa. Os ônibus serão utilizados caso seja verificado aumento de demanda.
> Usuários do serviço Mão na Roda reclamam da falta de ônibus
De sábado (02) até a quarta-feira de Cinzas (06) serão realizados trajetos extras, bem como o reforço de linhas que passam por balneários e reforço de frota reserva para os usuários que forem aproveitar o período para visitar praias e demais atrações da Grande Vitória.
De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), serão 16 veículos de reserva no sábado (02), 24 no domingo (03), 24 na segunda (04), 26 na terça (05) e 24 na quarta-feira (26).  
Confira quais serão as linhas reforçadas
02/03 a 05/03
810 – São Francisco / Terminal de Jacaraípe (acréscimo de horários: 04h20, 04h40 e 05h)
613 – Ponta da Fruta / Terminal de Vila Velha, via Rodovia do Sol (acréscimo de horários: 05h e 05h10)
Reforço de linhas de praia:
02/03
613 – Ponta da Fruta / Terminal de Vila Velha, via Rodovia do Sol
672 – Trevo de Setiba / Terminal de Vila Velha
854 – Praia Grande / Terminal de Jacaraípe, via Nova Almeida
880 – Planalto Serrano / Terminal de Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede
> Ceturb testa coletivo maior para o sistema Transcol
03/03 e 05/03
513 – Terminal de Campo Grande / Terminal de Carapina, via Terminal de Jardim América e Terminal de São Torquato
526 – Terminal de Campo Grande / Terminal de Vila Velha, via Vasco da Gama / Expedito Garcia
585 – Jardim Botânico / Terminal de Vila Velha, via Vale Encantado
609 – Terminal de Vila Velha / Barra do Jucu
613 – Ponta da Fruta / Terminal de Vila Velha, via Rodovia do Sol
650 – Terminal de Vila Velha / Terminal do Ibes, via Praia de Itapoã
651 – Terminal de Vila Velha / Praia da Costa
672 – Trevo de Setiba / Terminal de Vila Velha
840 - Bicanga/ Terminal de Carapina, via Manguinhos
854 – Praia Grande / Terminal de Jacaraípe, via Nova Almeida
870 – Praia de Jacaraípe / Terminal de Laranjeiras, via Abdo Saad
880 – Planalto Serrano / Terminal de Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra sede
04/03
513 – Terminal de Campo Grande / Terminal de Carapina, via Terminal de Jardim América e Terminal de São Torquato
613 – Ponta da Fruta / Terminal de Vila Velha, via Rodovia do Sol 651 
672 – Trevo de Setiba / Terminal de Vila Velha
840 - Bicanga/ Terminal de Carapina, via Manguinhos
854 – Praia Grande / Terminal de Jacaraípe, via Nova Almeida
870 – Praia de Jacaraípe / Terminal de Laranjeiras, via Abdo Saad
880 – Planalto Serrano / Terminal de Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra sede
> Rodoviários exigem mais segurança e manutenção dos ônibus do Transcol
 

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