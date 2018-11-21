Ônibus em que aconteceu o arrastão na segunda. Veículos do Transcol devem ganhar novas câmeras em 2019 Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta

Grande Vitória não está fácil. Dois arrastões, que aconteceram em um intervalo de 14 horas, aterrorizaram os passageiros do Sistema Transcol em Vila Velha e Vitória. A vida de quem depende do transporte coletivo nanão está fácil. Dois arrastões, que aconteceram em um intervalo de 14 horas, aterrorizaram os passageiros doem

GVBus) informou que está substituindo e aumentando a quantidade de câmeras utilizadas para monitorar as viagens. Para inibir ações como as que marcaram o início desta semana, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória () informou que está substituindo e aumentando a quantidade de câmeras utilizadas para monitorar as viagens.

Atualmente, cada ônibus do Transcol conta com três câmeras, um total de 4.260 aparelhos para monitorar as viagens de toda a frota em operação. Em 2019, esse número deve aumentar, gradativamente, para quatro câmeras por ônibus.

Your browser does not support the audio element. Mais câmeras para inibir assaltos em ônibus do Transcol

Além de aumentar o quantitativo, a GVBus afirmou que os equipamentos serão substituídos por câmeras mais modernas. A previsão é de que as mudanças comecem em março de 2019.

Em nota, a empresa afirmou que o objetivo das mudanças é colaborar com a polícia na elucidação de crimes e na captura de bandidos que agem dentro dos coletivos.

Segundo a empresa, sempre que necessário, as imagens são cedidas à polícia para que sejam investigadas. Enviamos imagens de crimes sempre que os identificamos. Em 2018, de janeiro até o dia 7 de novembro, foram encaminhamos 400 imagens à secretaria.

AJUDA IMPORTANTE

Para o delegado titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transportes de Passageiros, Gabriel Monteiro, as imagens auxiliam muito o trabalho da polícia. As imagens ajudam muito, mas no quesito qualidade estão longe da perfeição. A gente tenta sempre ter um diálogo aberto com as empresas para auxilar nas investigações, e eles são solícitos, afirmou.

Sesp, apesar dos casos recentes, houve uma redução nos registros de assaltos a coletivos. Em 2018, de janeiro a setembro, foi registrada uma queda de 27% nos casos. De acordo com a, apesar dos casos recentes, houve uma redução nos registros de assaltos a coletivos. Em 2018, de janeiro a setembro, foi registrada uma queda de 27% nos casos.

MEDO E AMEAÇAS

Ibes - Terminal Jacaraípe), às 15h30. Além de roubarem 15 celulares, os criminosos chegaram a agredir alguns passageiros. Na última segunda-feira, dois adolescentes, de 14 e 16 anos, fizeram um arrastão em um Transcol da linha 516 (Terminal do- Terminal), às 15h30. Além de roubarem 15 celulares, os criminosos chegaram a agredir alguns passageiros.

No momento do assalto, o ônibus estava lotado. De acordo com a trocadora, os adolescentes, acompanhados de um terceiro comparsa, embarcaram no coletivo dentro do terminal e anunciaram o assalto 20 minutos depois. O ônibus passava pela Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Alvorada, quando o bando aterrorizou os passageiros.





ARRASTÃO EM FRENTE AO PALÁCIO

Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. O coletivo estava lotado, com mais de 80 passageiros, e o motorista chegou a passar mal e desmaiar durante o assalto. No início da manhã de ontem, dois bandidos fizeram um outro arrastão em um ônibus do Transcol, desta vez em frente ao, no Centro de Vitória. O coletivo estava lotado, com mais de 80 passageiros, e o motorista chegou a passar mal e desmaiar durante o assalto.

Cariacica, onde os criminosos embarcaram, e seguia para o Terminal de Carapina, na Serra. Por volta das 6h, os bandidos anunciaram o assalto na Avenida Getúlio Vargas. O ônibus saiu do Terminal de Jardim América, em, onde os criminosos embarcaram, e seguia para o Terminal de Carapina, na Serra. Por volta das 6h, os bandidos anunciaram o assalto na Avenida Getúlio Vargas.

Um dos criminosos chegou a fazer uma passageira de refém, enquanto recolhia dinheiro e celulares. Segundo testemunhas, ele chegou a agredir uma das vítimas. O outro bandido pulou a roleta e foi para perto do motorista, apontando a arma em direção a cabeça dele, xingando o condutor e ameaçando matá-lo caso ele não parasse o veículo.