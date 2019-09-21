Motorista bateu com carro em árvore no canteiro central da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto Crédito: Vitor Jubini

A vendedora Rita de Cássia, de 52 anos, é mãe de Marcelo Sampaio, de 22 anos, que ficou ferido em um acidente envolvendo um carro na Avenida Saturnino de Brito , na Praia do Canto, em Vitória , no início da manhã deste sábado (21). O primo de Marcelo, Lucas Rudek Sampaio, 24 anos, não resistiu e morreu no local da batida. O carro em que eles estavam, um Volkswagen Santana, saiu da pista e atingiu uma árvore no canteiro central da avenida.

Your browser does not support the audio element. Mãe de vítima de acidente - Ele e o primo estavam na boate a trabalho

Rita informou que ainda não conversou com Marcelo, mas destacou que o rapaz chegou ao hospital lúcido.

"Ele está machucado, estão limpando o sangue para conseguir avaliar melhor. Não sei se quebrou algum osso. Mas vamos torcer para ele ficar bem".

Lucas e o primo, Marcelo Sampaio, que está internado Crédito: Reprodução/Instagram

Ela contou, ainda, que o filho é estudante de Educação Física e estava trabalhando como promoter. "Ele e o primo estavam na boate a trabalho. Não sei se eles beberam, já que estavam em horário de serviço".

A vendedora contou, ainda, que é grata pela ajuda dos amigos que passavam na hora, mas a família está em luto por Lucas. "O Lucas é filho do meu irmão. Apesar do meu filho estar com vida, perdemos alguém da família. Mas agora, tenho gratidão pelos amigos dele que passaram na hora e tiveram todo cuidado em me dar a notícia e apoio".

O ACIDENTE

Um jovem identificado pela polícia como Lucas Rudek Sampaio, 24 anos, morreu em um grave acidente envolvendo um carro na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória , no início da manhã deste sábado (21). O carro em que Lucas estava, um Volkswagen Santana, saiu da pista e atingiu uma árvore no canteiro central da avenida.

Um outro jovem, Marcelo Sampaio, de 22 anos, primo de Lucas, que também estava no veículo, ficou ferido. Com o impacto da colisão, o Santana partiu ao meio. O banco do motorista foi parar na parte de trás do veículo. De acordo com uma testemunha, a batida aconteceu por volta das 5h30. A testemunha relatou, ainda, que ouviu o barulho de uma frenagem e, em seguida, o barulho da batida.

Os dois jovens voltavam de uma boate que fica localizada em Jardim Camburi e seguiam para casa de um amigo, na Praia do Suá, também na Capital.

Um empresário, de 48 anos, que esteve no local do acidente na manhã deste sábado, contou que a filha dele, de 19 anos, amiga dos jovens, estava em outro carro e iria se encontrar com eles em um posto.

"Ela estava no carro da frente com duas amigas e um rapaz. Eles combinaram de se encontrar em um posto de gasolina. Quando o carro que ela estava parou, eles ouviram o barulho e era o carro dos amigos".

Lucas morreu em acidente na Praia do Canto Crédito: Reprodução/Instagram

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