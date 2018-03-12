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Deu o que falar

Lula ou Nicodemos? Semelhança em folheto da Igreja Católica gera polêmica

A barba branca do personagem e os traços do rosto fizeram lembrar, para internautas que enviaram a foto do Semanário ao Gazeta Online e para outros tantos que fizeram postagens no Facebook, o político petista

Publicado em 12 de Março de 2018 às 13:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 13:17
Semanário Litúrgico com a ilustração de Jesus e Nicodemos. Para internautas, o personagem bíblico está parecido com o ex-presidente Lula Crédito: Reprodução/Internet
Uma imagem no Semanário Litúrgico*, distribuído nas Igrejas Católicas neste domingo (11), incomodou alguns fiéis e a discussão chegou às redes sociais. O motivo? A semelhança do personagem bíblico Nicodemos com o ex-presidente Lula.
Nicodemos aparece no início do folheto em uma ilustração ao lado de Jesus. A barba branca do personagem e os traços do rosto fizeram lembrar, para internautas que enviaram a foto do Semanário ao Gazeta Online e para outros tantos que fizeram postagens no Facebook, o político petista.
Na internet, uma pessoa escreveu: "Absurdo! Personagem "bíblico" com a cara de Lula!". Outra publicou: "Quando a Igreja nem disfarça mais que está mais preocupada com política do que qualquer coisa. Folheto de Liturgia da Paulus. Lula e Jesus."
E os comentários continuaram: "Por favor, digam que isso não é verdade!", questionou um outro fiel sobre  o folheto.
Para um internauta, o motivo da escolha do 'rosto de Lula' na figura de Nicodemos tem ligação com o significado do nome. "Significado do Nome Nicodemus: vitória do povo, vitorioso, o que vence com o povo, o que conduz o povo à vitória", postou.
NICODEMOS
De acordo com informações da Editora Cléofas, Nicodemos era um judeu importante, provavelmente membro do Sinédrio, político hábil. Nicodemos quer dizer aquele que sabe lidar com o povo.
EVANGELHO
Neste 4° domingo da Quaresma, o Evangelho do dia apresenta uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Veja um trecho: "Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna..."
O OUTRO LADO
A equipe do Gazeta Online procurou a editora Paulus, que respondeu por meio de nota: "Como informado na seção de créditos do folheto O DOMINGO, nº 12, de 11/3/2018, a imagem que retrata um diálogo entre Jesus e Nicodemos é uma ilustração do artista italiano Stefano Pachì, produzida há mais de dois anos e não faz qualquer alusão à figura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva", finalizou.
 ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Arquidiocese de Vitória disse que não irá se pronunciar sobre o caso porque o panfleto não é feito no Espírito Santo.
* O Semanário Litúrgico serve como um roteiro para a missa, onde os fiéis acompanham o rito da celebração.

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