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Eleições 2018

Luciano Huck desiste de vez de ser candidato

O apresentador não se filiará a partido algum, mas dirá que continuará discutindo as questões relevantes do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 20:53

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 20:53

Luciano Huck Crédito: Reprodução | Instagram
Luciano Huck decidiu. Confirmou, na tarde desta quinta-feira (15), que não será candidato à Presidência da República. Não serei candidato mas não quero falar mais sobre o assunto agora. Preciso digerir a decisão.
Na quinta-feira passada (08), Huck havia jantado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois do encontro, o tucano afirmou que o apresentador estava considerando se lançar na disputa.
Àquela altura, movimentos como RenovaBR, Agora!, Vem Pra Rua, Frente Favela Brasil e Livres preparavam um encontro com o apresentador para um debate sobre a renovação da política nacional. Na prática, significaria mais um estímulo ao projeto presidencial de Huck.

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