Luciano Huck desiste de vez de ser candidato

Luciano Huck Crédito: Reprodução | Instagram

Luciano Huck decidiu. Confirmou, na tarde desta quinta-feira (15), que não será candidato à Presidência da República. Não serei candidato mas não quero falar mais sobre o assunto agora. Preciso digerir a decisão.

Na quinta-feira passada (08), Huck havia jantado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois do encontro, o tucano afirmou que o apresentador estava considerando se lançar na disputa.