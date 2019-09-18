Últimos dias para escolher nome das onças-pintadas que nasceram no ES

Público vai poder escolher os nomes das onças-pintadas que nasceram no ES Crédito: Júlio Huber | Montagem Gazeta Online

ATUALIZAÇÃO: a enquete foi encerrada às 21h desta quarta-feira (25).

[* ENQUETE NO FINAL DA MATÉRIA — só serão computados os votos realizados pela enquete do Gazeta Online, das redes sociais do zoológico e em cédulas de papel no próprio parque]

Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo. A votação começou no dia 3 de setembro e será contabilizada por três meios: cédulas de papel no Zoo Park, redes sociais do zoológico — Instagram e Facebook — e aqui no Gazeta Online. Termina no dia 25 de setembro a votação que vai eleger o nome dos filhotes de onças-pintadas que nasceram em um zoológico dedo. A votação começou no dia 3 de setembro e será contabilizada por três meios: cédulas de papel no Zoo Park, redes sociais do zoológico —— e aqui no

Após várias sugestões, os gestores do zoológico chegaram a uma lista com cinco nomes para cada filhote (sendo dois machos). Para o filhote pintado, as opções são: Porã, Capixaba, Valente, Thor e Vitório. Os dois primeiros nomes são de origem indígena, assim como o nome da mãe, Tupã. Os outros três se remetem a força, uma característica das onças-pintadas.

Já os nomes sugeridos para o filhote preto são: Rudá, por ser um nome indígena; Montanha, por conta da região onde fica o zoológico; Bagheera, que é o nome da pantera do filme "Mogli - O Menino Lobo"; Guerreiro, pela força da espécie e Negão Jr., em homenagem ao pai.

A intenção é divulgar os nomes vencedores no final de setembro, quando os dois irmãos também poderão receber visitas. A eleição vai até às 21h do dia 25 de setembro, e vencerão os nomes mais votados. Uma equipe do zoológico vai contabilizar os votos recebidos nas redes sociais do Zoo Park.

VOTE AQUI

Filhote pintado

Filhote preto

ZOO PARK DA MONTANHA

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, de 9h às 17h;

Valor do ingresso: crianças de até 2 anos não pagam e de 2 a 12 anos o valor do ingresso é R$ 15. Acima de 12 anos o ingresso custa R$ 30,00. Estudantes com carteirinhas atualizadas e idosos acima de 60 anos pagam R$ 15,00. Para o programa de educação ambiental, o ingresso custa a partir de R$ 18;

Escolas: agendamentos de escolas podem ser feitas pelo e-mail agendamentos de escolas podem ser feitas pelo e-mail [email protected]