Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
IRREGULAR

Loja incendiada também tinha alvará da prefeitura vencido

Segundo a secretaria de Desenvolvimento da Capital (Sedec), o estabelecimento estava com o alvará de localização e funcionamento vencido desde outubro de 2017
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

21 set 2019 às 11:36

Publicado em 21 de Setembro de 2019 às 11:36

Defesa Civil faz avaliação em loja incendiada neste sábado Crédito: José Carlos Schaeffer
A loja incendiada na sexta-feira (20) na Vila Rubim tinha situação de alvará irregular também com a prefeitura de Vitória. Segundo a secretaria de Desenvolvimento da Capital (Sedec), o estabelecimento estava com o alvará de localização e funcionamento vencido desde outubro de 2017. Ainda de acordo com a prefeitura, de lá para cá o responsável recebeu 57 autos de infração.
Loja incendiada também tinha alvará da prefeitura vencido
Na mesma sexta-feira, o Corpo de Bombeiros já havia informado que o estabelecimento não possuía o alvará da corporação desde setembro de 2017.
Questionado se esse tipo de estabelecimento precisa de autorização especial para armazenar o material, o tenente-coronel Carlos Wagner explicou: "Não tem autorização especial, mas precisa cumprir tudo aquilo que o Corpo de Bombeiros determina para que venha ter o alvará. São várias exigências como, por exemplo, rota de fuga, extintores de incêndio. Dependendo do tamanho da loja, sistema hidráulico preventivo. Essa loja não tinha o alvará desde setembro de 2017", disse.
> Bombeiros: "Incêndio na Vila Rubim está totalmente controlado"
O proprietário da loja, Moisés Alves da Cruz esteve no local na manhã deste sábado (21), acompanhando o trabalho de controle de incêndio pelos bombeiros. Questionado sobre o que pode ter causado o incêndio, ele preferiu aguardar os laudos oficiais. "Se eu tentar imaginar é especulação. Acho melhor esperar a perícia que vai determinar o que aconteceu realmente", disse.
Moisés, de camisa cinza, sendo consolado por amigos e funcionários durante incêndio Crédito: Carlos Alberto Silva
Moisés afirmou ainda não ter ideia do prejuízo, pela dimensão do desastre. Sobre seguro, afirmou ter sobre a loja, mas não das mercadorias.
O INCÊNDIO
Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja e um galpão de couros, tecidos e demais produtos inflamáveis, na tarde desta sexta-feira (20), na Vila Rubim, Centro de Vitória.
Segundo testemunhas, as chamas começaram por volta das 15h30. Labaredas e muita fumaça tomaram conta da região. O Corpo do Bombeiros informa que foi acionado às 15h50. As chamas destruíram toda a loja e o depósito.
Com um total de 40 bombeiros, o incêndio ficou sob controle horas depois do combate, por volta das 23 horas, quando o fogo foi contido, sem risco de se alastrar, e atingir imóveis vizinhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados