Lista com nome de rodoviários parados gera confusão em empresa

Tumulto em frente à Viação Praia Sol, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Policiais militares, que acompanham a paralisação dos rodoviários na porta da garagem, separaram a briga e o funcionário entrou de volta na empresa. Neste momento, representantes do Sindirodoviários entraram na viação para negociar.

PARALISAÇÃO NESTA TERÇA

Alegando falta de pagamento, rodoviários de três empresas pararam as atividades na madrugada desta terça-feira (08). A paralisação pegou os passageiros de surpresa. Com isso, há reclamação de pontos lotados e espera em terminais.

Segundo informações de rodoviários, uma dessas empresas, a Viação Grande Vitória, que fica na Capital, efetuou o pagamento durante a madrugada e os ônibus voltaram a circular.

No entanto, Serramar, na Serra, e a Praia Sol, em Vila Velha, continuam com os coletivos nas garagens. Somente na empresa Praia Sol são 280 ônibus parados desde as 3h30. Os coletivos atendem, principalmente, Vila Velha. De acordo com os funcionários da Praia Sol, eles receberam 60% do salário.

O advogado do Sindirodoviários explicou que, para fins de pagamento, o sábado é considerado dia útil, portanto, o salário deveria ter sido pago até esta segunda-feira (07).

Segundo representante do sindicato dos rodoviários, a empresa Praia Sol disse que vai pagar até as 16h.

GVBUS

O Gazeta Online entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que respondeu por meio de nota.

"Informamos que a paralisação é pontual, e que atinge bairros de Vila Velha e da Serra. As empresas estão negociando com os profissionais".