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Prefeitura de Vila Velha

Linhas cortadas após confusão na hora de pagamento em Vila Velha

Pelo menos as linhares telefônicas do CRAS e da Secretaria de Assistência Social estão cortadas; problema deve ser resolvido na próxima semana, segundo prefeitura

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 22:10

Publicado em 

10 abr 2019 às 22:10
Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação
Uma confusão no pagamento de faturas deixou as linhas telefônicas do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e da Secretaria de Assistência Social (Semas) suspensas desde a última segunda-feira (8), em Vila Velha.
De acordo com a prefeitura do município, houve uma falha de comunicação interna, o que ocasionou o pagamento de outra conta, e não a fatura dos telefones.
A prefeitura não soube informar de imediato quantos telefones foram suspensos. O órgão ainda afirmou que o problema já está sendo solucionado e a previsão é que as linhas sejam restabelecidas até a próxima semana.
> Vila Velha recolhe bicicletas compartilhadas de empresa não autorizada

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