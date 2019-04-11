Linhas cortadas após confusão na hora de pagamento em Vila Velha

Uma confusão no pagamento de faturas deixou as linhas telefônicas do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e da Secretaria de Assistência Social (Semas) suspensas desde a última segunda-feira (8), em

De acordo com a prefeitura do município, houve uma falha de comunicação interna, o que ocasionou o pagamento de outra conta, e não a fatura dos telefones.

A prefeitura não soube informar de imediato quantos telefones foram suspensos. O órgão ainda afirmou que o problema já está sendo solucionado e a previsão é que as linhas sejam restabelecidas até a próxima semana.