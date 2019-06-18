Óleo na pista provoca acidente com motociclistas no Centro de Vitória

Um óleo derramado em um trecho de mais de 30 metros da Avenina Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, causou acidentes na via. Até o momento, a Guarda Municipal não soube informar de qual veículo o óleo vazou, mas que o incidente teria ocorrido durante a madrugada desta terça-feira (18).
Durante a manhã dois motociclistas caíram no mesmo lugar, na altura do Palácio. Garis da Prefeitura de Vitória trabalham na limpeza do local e primeiro jogaram pó de serra na pista para a absorção do óleo. Por conta da ação no local, uma faixa está interditada. O trânsito está lento na região.