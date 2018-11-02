Lei que exige cartão de vacina do aluno para matrícula passa a valer

Cartão de vacina Crédito: Divulgação

Espírito Santo. A norma entra em vigor nesta segunda-feira (5), quando a lei será publicada no Diário Oficial do Estado (DIO-ES). O governador do Estado, Paulo Hartung, sancionou nesta quinta-feira (1º) a lei que estabelece a obrigatoriedade da apresentação do Cartão de Vacina do aluno para matrícula em escolas das redes pública e privada no. A norma entra em vigor nesta segunda-feira (5), quando a lei será publicada no Diário Oficial do Estado (DIO-ES).

De acordo com Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, a escola é um local de formação para todas as áreas da vida e, para formar um cidadão, a saúde é parte importante desse processo.

A articulação intersetorial entre Saúde e Educação nas ações de verificação da situação vacinal das crianças e dos adolescentes, bem como a ação nas escolas para orientação de famílias sobre a importância da vacinação e dos cuidados com a saúde proporcionarão resultados efetivos na prevenção das doenças, avaliou a coordenadora.

A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e exige que todos os alunos com até 18 anos de idade apresentem o cartão para efetuar a matrícula em qualquer instituição do Estado que ofereça educação infantil, ensino fundamental e médio.

Segundo informações do Governo do Estado, a medida é resguardar os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, dentre os quais a obrigação de promover a vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.