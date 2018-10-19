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Vila Velha

Kombi pega fogo e interrompe trânsito na Rodovia do Sol

Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego ficou bloqueado no sentido Norte, mas foi liberado por volta de 8h22
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 13:44

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 13:44

Uma Kombi pegou fogo enquanto estava sendo rebocada por outro veículo na manhã desta sexta-feira (19). O caso aconteceu por volta de 7h49, na altura do quilômetro 13, na Rodovia do Sol, na Barra do Jucu, em Vila Velha.
De acordo com a assessoria de comunicação da Rodosol, concessionária responsável pela via, um motorista conduzia outro veículo que estava rebocando a Kombi quando ela começou a pegar fogo. O condutor logo acionou a equipe da Rodosol e o Corpo de Bombeiros.
Ainda segundo a Rodosol, durante o atendimento da ocorrência, o tráfego ficou bloqueado no sentido Norte, mas foi liberado por volta de 8h22. Não houve registro de feridos. Procurado pela equipe de reportagem do Gazeta Online, o Corpo de Bombeiros ainda não deu retornou sobre uma possível causa para o início das chamas.

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