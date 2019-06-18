Justiça nega pedido para suspender projeto de ciclovia na Praia do Canto

Ciclista divide espaço com carros na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A ação foi feita pelo empresário Armando Fontoura, representante do Movimento "Praia do Canto Merece Mais", na última sexta-feira (14). A liminar pedia a suspensão de todos os atos administrativos e do processo licitatório do projeto de instalação da ciclovia na Avenida Rio Branco. Armando alegava que o processo licitatório já havia começado antes de consultar os moradores, que discordam do projeto apresentado pela prefeitura. Em sua ação, o empresário pedia também o adiamento de uma Audiência Pública marcada para a tarde desta terça-feira (18).

Em sua decisão, a juíza Marianne Judice de Mattos, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, manteve a Audiência Pública entre a Prefeitura e moradores, marcada para esta terça-feira (18) na Praia do Canto. Mattos diz que indeferiu o pedido por acreditar que a ausência de realização de audiência pública é um dos fundamentos alegados pelos moradores para suspender o processo licitatório.

A audiência será realizada na Escola Primeiro Mundo, em Santa Lúcia, às 19 horas. A Prefeitura vai discutir com a população o projeto de construção da ciclovia, que tem gerado polêmica entre os moradores e comerciantes da região.