Jovem sobrevive a grave acidente após show em Guarapari: "Livramento"

Débora se envolveu em acidente após sair de show em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal

A vendedora Débora Marroque, de 20 anos, não imaginava que a volta de um show mudaria tanto a vida dela. Participando do Baile do Dennis no último domingo (13) de manhã, em Guarapari, ela e o marido, o despachante Wilker Tomaz Prates, de 27 anos, se envolveram em um grave acidente na rodovia Leste-Oeste, por volta das 5h40, quando voltavam para casa e ela acredita ter passado por um livramento depois do que houve.

O relato da vendedora nas redes sociais já tem mais de 8,1 mil compartilhamentos. Débora não se lembra onde estava quando dormiu no veículo, antes do acidente acontecer. Ela estava na parte de trás do carro, sem cinto de segurança.

A jovem seguia para casa, no bairro Nova Brasília, em Cariacica, quando aconteceu o acidente, na altura do bairro Campo Grande. Ela acabou acordando quando o carro, modelo Ecosport, estava capotando. “Quando acordei só vi o carro girando. Meu marido contou que perdeu o controle do veículo e bateu em um caminhão, logo depois capotou”, lembrou.

A vendedora garante que o marido e ela não tinham bebido na festa de música eletrônica. No acidente, ela só se lembra de acordar sem enxergar nada, já que alguns ferimentos atingiram os olhos. “Quando caí bati a cabeça no chão. E tinha muito estilhaço de vidro, por causa da batida. Eu lembro de ter pedido a Deus para não morrer por causa do meu filho, que tem sete meses”, lembra.

Débora explica que ouviu o marido gritando após ter acordado do desmaio. Ele estava com cinto de segurança, saiu primeiro que ela e pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros para a esposa. Um socorrista que passava na hora do acidente acionou o Samu e a jovem foi levada para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde recebeu atendimento médico. O marido teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido.

“Minha cabeça ficou cortada no meio da testa. Saía muito sangue e quando me levaram para o hospital disseram que eu nem era para estar viva depois do acidente”, explica, ressaltando que foi liberada após três horas.

A vendedora lembra que recebeu cerca de trinta pontos na cabeça. Ela tem medo que as cicatrizes apareçam de forma muito clara, já que o corte partiu do olho e chegou no final da testa, praticamente. “O médico afirmou que fez o que pode para que a cicatriz não apareça tanto”, lembra Débora.

Ela contou que além do corte na cabeça, está com várias escoriações pelo corpo, que ainda dificultam a andar e se deitar. “A perna embaixo está toda machucada, estou cheia de hematomas pelo corpo. Não consigo me deitar. E ainda tem sangue seco no meu cabelo e no meu nariz. Foi difícil tirar”, lembrou.

LIVRAMENTO

Momentos antes de sair para o show do Dj Dennis, Débora conta que chegou a ouvir de uma pastora que “Deus teria algo para a vida dela”, mas ela conta que simplesmente ignorou o que agora chama de aviso.

“A pastora me falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Eu disse que Ele não me amava e eu afirmei que não acreditava Nele. Eu blasfemei. Depois de tudo isso acredito que passei por um livramento, não tive nenhum osso quebrado e nem um problema foi indicado na tomografia. Pedi perdão por tudo porque sabia que iria morrer, o corte foi muito profundo”, ressaltou.

Débora agora acredita que viverá uma vida diferente e mais voltada para a religião. O trauma de entrar dentro de um carro ainda continua depois do acidente.